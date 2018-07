Juventus – Training J1: Cristiano Ronaldo passe avec brio des tests et …

Cristiano Ronaldo a pris langue avec la pelouse d’entraînement de la Juventus de Turin ce lundi 30 juillet 2018. Bien avant, le portugais a passé avec brio un contrôle à Jour Médical (voir photo).

Après ce contrôle annoncé sans détails par Marca, et sur la page Twitter de la Juventus, on voit Cristiano Ronaldo se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers. Tous le connaissent, mais beaucoup plus dans une position d’adversité où le portugais a été souvent le bourreau de leur club commun aujourd’hui, « la Juve ».

« L’attaquant portugais a passé lundi les contrôles médicaux appropriés et s’est présenté à ceux qui seront ses nouveaux coéquipiers. », a précisé le média de Madrid Marca. Ensuite, il s’est dirigé vers les camps d’entraînement, où il a retrouvé un ex coéquipier au Real Madrid (Higuain) et d’autres coéquipiers qui ont bénéficié des vacances prolongées après le Mondial 2018.

Le reste du groupe, Cristiano Ronaldo les connaîtra le 8 août 2018 annonce, l’AS. Le média ibérique que le CR7 va disputer le 12 août son premier match (amical) face à la réserve de la Juve. Et le 19, il va mettre ses deux pieds dans le Calcio afin de porter sa nouvelle écurie à la victoire contre le Chievo Vérone. « À cette occasion, les prix des entrées au stade Bentegodi ont augmenté de 50 % !« , rapporte la presse espagnole.