Juventus : où va habiter Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo est déjà à Turin et nombre de personnes veulent savoir à quoi ressemble sa maison et où. Le média italien Gazetta nous renseigne davantage sur la maison du CR7 à Turin.

La première fois que Cristiano Ronaldo a foulé le sol turinois, il a été hébergé à Mandria. Le lieu » où vivent Allegra Agnelli, la mère du président de la Juventus, et Pavel Nedved « , a précisé la Gazetta. Le média explique que c’est de là, qu’il avait vu une méga villa … pour héberger tout son clan « fiancée et quatre enfants plus mère, un frère, deux sœurs et un couple d’amis fraternels qui gravitent autour de lui« , détaille notre source. Cette dernière malgré son confort, « 600 mètres carré et 3 000 de jardin, avec centre de bien-être, 7 chambres et piscine« , n’aura pas été du goût de la star portugaise. Il a jugé l’endroit « trop moderne pour ses goûts.« , a rappelé le média Transalpin.

Cristiano a trouvé mieux ailleurs.

Cristiano Ronaldo, d’après la Gazetta, a donc jeté son dévolu sur « une villa double derrière la Gran Madre, qui garantit une vue à couper le souffle : deux résidences reliées à un grand jardin, car il y a de la place pour de nombreux clients et pour assurer une intimité maximale. « , précise le média. Selon des sources locales, le portugais aurait fait ce choix parce qu’il a la possibilité d’y apporter quelques touches. Epris du travail quotidien, le portugais pourrait y installer « une salle de sport et une piscine intérieure« , voilà ce qui aurait séduit le CR7.