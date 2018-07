Juventus : Cristiano Ronaldo déjà en action sur Fifa 19

La Juventus Turin a attendu la première séance d’entraînement de Cristiano Ronaldo pour publier une vidéo du jeu Fifa 2019 mettant en action le CR7.

Sur cette vidéo de 44 secondes, » finissez tout comme @PauDybala_JR … avec la nouvelle finition chronométrée !« , peut-on lire sur le compte Twitter de la Juve.

On voit les forces en attaque de la Juve se mettre en évidence. Le fait marquant est le réalisme, la combinaison et la complicité dans le jeu. L’accent a été mis sur la rapidité et la puissance de frappe de Cristiano Ronaldo. Mais aussi sur les merveilles d buts et une célébration commune. Un reflet de la saison 2018-2019 ?

La Juve, lance-t-elle déjà un appel aux adversaires ?