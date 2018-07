Juventus : Cristiano Ronaldo déjà à Turin est attendu à l’entraînement ce lundi (vidéo)

Attendu pour un retour sur le terrain, après son dernier passage en Italie (visite médicale et présentation), Cristiano Ronaldo est déjà à Turin depuis ce dimanche 29 juillet 2018. D’après Sports, il est attendu ce lundi à l’entraînement avec les autres mondialistes de la Vieille Dame.

Michael Balcaen, rédacteur en chef de Sports, a affirmé ce dimanche 29 juillet que le portugais est déjà de retour à Turin. Citant la Gazzetta, célèbre journal italien, il a précisé que le CR7 va débuter le « training » ce lundi.

La star portugaise au même titre que ses coéquipiers (Dybala, Higuain, Cuadrado, Bentancur et Douglas Costa) mondialistes vont débuter sous les ordres de Aldo Dolcetti, entraîneur technique de la Juve. les autres Mondialistes qui reprennent également l’entraînement. Beppe Marotta, directeur sportif du club turinois a prévu de faire « le déplacement pour accueillir CR7« , fait savoir notre confrère Michael Balcaen.

L’avion du CR7 a atterri à 19 h 25 heure de France à l’aéroport de Caselle, « une escale privée« , a précisé le média Transalpin. Une quarantaine de fans étaient là pour prendre en photo la star. Mais ne pouvais le faire qu’à distance en raison de la haute sécurité déployée pour l’occasion. « Ronaldo est descendu avec sa plus jeune fille, Alana Martina, et a salué les fans qui l’ont invoqué. Avec lui aussi la compagne Georgina et deux nounous qui ont pris soin des jumeaux Mateo et Eva.« , fait savoir notre source. Laquelle précise que Ronaldo et sa suite ont quitté l’aéroport dans un convoi Jeep du club de la Juventus, dirigé par Alessandro D’Angelo responsable de la sécurité.

Cristiano Ronaldo est arrivé à Turin #CR7Juve pic.twitter.com/antAQfMeNa — Juventus FR (@Juve_France) July 29, 2018

La Juventus de Turin est en tournée de pré-saison aux USA et joue même le Real Madrid le 4 août sans Cristiano Ronaldo.