Ghana : Taxe supplémentaire sur les véhicules de luxe à compter de ce 1er août !

Les plus riches au Ghana subiront les jours à venir une augmentation de taxes. Les propriétaires des voitures de luxe vont commencer par payer une redevance annuelle au gouvernement à compter du 1er août 2018 dans le pays.

L’annonce a été faite, jeudi 19 juillet 2018, par le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, lorsqu’il a présenté l’examen du budget à mi-parcours de l’année 2018 au parlement ghanéen.

La Ghana Revenue Authority (GRA) informe que conformément au nouveau régime fiscal, les véhicules ayant une cylindrée de 2950 Centimètres et plus sont tenus de payer les redevances qui leur seront attribuées. « La Direction de l’immatriculation et des permis de conduire des véhicules (DVLA) est autorisée par la loi à percevoir la taxe au nom du gouvernement. Avec effet au mercredi 1er août 2018, le prélèvement sera payé lors de l’immatriculation des véhicules et, par la suite, avant le renouvellement annuel du certificat de circulation de ces véhicules, avec les capacités de moteur énumérées ci-dessus », a indiqué la GRA dans un communiqué rapporté par les sources locales.

Selon le GRA et dans la pratique, la taxe sera prélevée « lors de l’immatriculation des véhicules et, par la suite, au plus tard lors du renouvellement annuel de l’autorisation de circulation de ces véhicules ».

Conformément à cette décision qui est une directive fiscale, les propriétaires des véhicules de luxe d’une cylindrée de 2.950 à 3.549 centimètres cubes paieront une taxe annuelle de 1,000 Ghana Cedi soit une somme d’environ 118.000 F Cfa. Quant aux véhicules d’une cylindrée de 3.550 à 4.049 centimètres cubes, les propriétaires payeront une taxe de 1,500 Ghana cedi soit un montant d’environ 176.000 F Cfa.

En ce qui concerne les véhicules ayant une cylindrée supérieure à 4.049 centimètres cubes, les propriétaires paieront une redevance annuelle de 2,000 Ghana cedi soit environ 236.000 F Cfa.

Les véhicules de luxe dont l’autorisation de circuler a été renouvelée avant l’entrée en vigueur de la taxe paieront le prélèvement à compter de leur prochaine date de renouvellement en 2019.

Les tracteurs, les ambulances et les véhicules de transport public ayant la capacité de transporter plus de dix personnes; les véhicules commerciaux de transport de marchandises sont exemptés de la taxe sur les véhicules de luxe.

Selon ghana guardian, cette décision est motivée par la baisse de performance, pour les cinq premiers mois de l’année 2018, de l’économie ghanéenne. « nous terminerons l’année avec un déficit estimé de 4,9% du PIB par rapport à l’objectif programmé de 4,5%, entraînant un déficit budgétaire de 870 millions de GHS ( environ 103 milliards franc CFA), sauf si nous mettons en place immédiatement des mesures fiscales; mesures de conformité fiscale intensive, nouvelles mesures de recettes, conversion intensive de NHIL (2,5%) en un prélèvement direct », a indiqué le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta.

Par ailleurs, il a déclaré que le gouvernement cherchait à réintroduire la TVA déjà abolie sur l’immobilier et une augmentation de la taxe de communication (Talk Tax) de 6% à 12%.