Ghana – Football : l’ex-star de Chelsea et du Real Madrid, Michael Essien annonce sa retraite

« L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Michael Essien, a annoncé sa retraite internationale, tout en indiquant qu’il avait pris la décision avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil » annonce le site fr.starafrica,

Le milieu de terrain ghanéen, Michael Essien, a évolué dans divers club dont entre autres Chelsea FC, Olympique lyonnais (2003-2005), Real Madrid, (2012-2013), Milan AC (2014-2015). Mais Essien s’est rendu invisible depuis un certains temps. Pour cause, il n’a plus été rappelé avec les Black Stars depuis la mauvaise performance de l’équipe à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Qu’à cela ne tienne, L’ex-star du Milan et du Real Madrid compte 58 sélections pour son équipe nationale et pense que sa retraite n’est pas liée à cette mondiale.

« Si ! J’ai été appelé aux Black Stars, j’avais pris ma retraite avant d’aller à la Coupe du Monde au Brésil mais j’ai été appelé à venir aider l’équipe. Et puis au Brésil ils m’ont traité comme [un moins que rien] alors j’ai décidé de prendre mes distances de la sélection. Il est temps pour la nouvelle génération.» a-t-il déclaré à la chaîne de télé locale GHOne TV.

Pour rappel, Essien a fait ses débuts au Ghana en 2002. Il était un membre clé de la génération dorée du pays qui a joué sa toute première Coupe du Monde en 2006. cet amoureux du cuire rond devenu légende du football ghanéenne est né le 3 décembre 1982 à Accra a fait savoir son intention de devenir sélectionneur après que des rapports aient confirmé qu’il avait obtenu sa licence d’entraîneur.