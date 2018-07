Football: Neymar demande de l’aide pour corriger son péché « mignon » (vidéo)

Les nombreuses critiques contre Neymar en raison de ses chutes parfois exagérées lors du Mondial 2018 ont fait réagir le crack du PSG. A l’occasion d’une publicité pour un de ses sponsors, le brésilien est conscient de son « exagération » parfois, et voudrait devenir un « homme nouveau ». Pour ce faire, il « demande de l’aide pour se relever. », annonce Ouest-France.

« Vous pouvez penser que j’exagère, et parfois, c’est vrai que j’exagère, mais la vérité, c’est que je souffre sur le terrain. Quand je suis impoli, ce n’est pas parce que je suis un enfant gâté. C’est parce que je n’ai pas appris à être frustré », a déclaré la star brésilienne du PSG Neymar dans les propos rapportés par Ouest-France.

L’ancien Barcelonais fait un énorme effort pour changer de visage et devenu un homme nouveau.« Il m’a fallu du temps pour accepter la critique, il m’a fallu du temps pour me regarder dans le miroir et me transformer en homme nouveau, mais aujourd’hui, je suis là. Je tombe, mais seul celui qui tombe peut se relever. » , a lancé le joueur relate notre source. « Vous pouvez continuer à me lancer des pierres ou vous pouvez m’aider à me relever. Parce que quand je me lève, tout le Brésil se lève avec moi.», va-t-il conclure dans les propos transcrit par le média français.

Le brésilien est attendu en Chine ce jeudi 2 août. Et pourra apporter la réponse sur le terrain lors du Trophée des Champions opposant le PSG à Monaco.