Bénin: une trentaine de conseillers PRD créent leur propre parti politique

Le parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji a perdu assez de plumes dans la Commune d’Abomey Calavi. En effet, le conseiller municipal Sébastien Dohou et 30 conseillers locaux des villages et quartiers de ville de ladite commune ont rompu les amarres avec le parti arc-en-ciel pour prendre leur destin politique en main.

Suite à ce départ collectif, ces conseillers transfuges du parti fétiche de l’Ouémé ont mis sur les fonts baptismaux, leur propre formation politique dénommée le parti « Congrès des Démocrates Unis ». La création officielle de ce nouveau parti politique a été faite le Lundi 30 Juillet 2018 au centre Anouarite d’Abomey-Calavi.

Née dans un contexte du réforme du sytème partisan; le parti « Congrès des Démocrates Unis », pour ne pas mourir de sa plus belle mort juste après sa naissance, a décidé de s’allier au parti « AND » du ministre Barnabé Dassigli. Pour le conseiller communal Sébastien Dahou, ce nouveau bébé qui vient de naître dans le microcosme politique national est né avec des dents car estime t-il, il est rare de voir un parti naitre avec en son sein, autant de conseillers locaux communaux.

Le Cdu se fixe donc pour mission de bouleverser, ensemble avec l’And, la donne politique dans la sixième circonscription électorale qu’il entend contrôler désormais. » En nous mettant ensemble, nous envisageons faire de cette alliance, la première force politique de la 6eme Circonscription électorale et nous en avons les moyens », a assuré Sébastien Dohou. Lire ci-dessous le discours du congrès constitutif de cette formation politique.

Discours du président du CONGRES DES DEMOCRATES UNIS (CDU):

Monsieur le président du Comité d’organisation

Messieurs les membres du Comité d’organisation

Messieurs les Conseillers locaux et communaux ici présents Camarades militantes et militants.

Chers sympathisants,

Pour commencer permettez-moi d’adresser au nom du Bureau Exécutif du Parti et à mon nom propre, les remerciements les plus chaleureux à vous tous, militants et militantes, pour ce que vous avez déjà accompli pour notre pays, de par votre engagement politique qui, il y a encore quelques années en arrières, a bouleversé l’échiquier politique local de la commune d’Abomey-Calavi, la plus grande commune de notre pays.

Ce fut une révolution politique pour laquelle nous venons, ici encore de prendre de nouveaux engagements.

Seulement que parmi ces compagnons de fortunes, certains ne sont plus avec nous et je voudrais vous demander d’observer une minute de silence en leur mémoire.

Cette assemblée générale de fondation de notre propre parti politique se tient dans un contexte national de réformes politiques intenses et profondes qui ouvriront de nouvelles perspectives pour l’activité politique dans notre pays.

Il s’agit d’une ère nouvelle qui commence et en tant qu’acteur politique, nous devons nous positionner pour y apporter notre contribution. C’est tout le sens de la présente assise qui installe le Parti « Congrès des Démocrates Unis » (CDU) dans l’arène politique nationale.

Je ne trahis ici aucun secret en clamant, sans aucune réserve, que nous le méritons, nous en avons les moyens humains, intellectuels et politiques. Il n’est pas rare de retrouver au Bénin des partis politiques nés sans aucun élu local, communal et parlementaire. Le CDU naît avec un crédit de plusieurs dizaines de Conseillers élus locaux et communaux.

Nous devons en être fiers et c’est pour aller plus en avant que nous avons pris la responsabilité de créer le CDU.

Vous venez de m’élire comme Président de notre parti. Je mesure toute l’étendue et la complexité de cette fonction. Mais comme vous le savez très bien, j’étais déjà presque dans cet exercice avec vous depuis 2012. Donc, je me suis préparé, vous m’avez préparé à assumer une telle responsabilité. Je l’accepte avec humilité, que dis-je, avec grande humilité. Vous ne m’avez jamais marchandé votre disponibilité et votre soutien, donc je n’ai aucun doute que nous irons loin.

Les prochains jours, nous travaillerons à réaliser trois (03) chantiers importants :

1. Remplir les formalités administratives de reconnaissance

légale de notre parti le CDU

2. Préparer la sortie officielle de notre parti d’ici Octobre au plus

tard

3. Renforcer l’encrage politique dans lequel, nous agirons en

relation avec les autres formations politiques

Si les deux premiers chantiers peuvent paraître clairs pour les uns et les autres, le troisième mérite, de ma part, une petite

clarification.

En effet, j’avais rappelé plus en haut que le CDU naît dans un contexte particulier de réformes politiques. Ces réformes politiques introduisent de nouvelles donnes qui appellent à l’ouverture sur les autres pour la formation de grands ensembles. Nous ne devons donc pas rester en marge de cette réalité. C’est pourquoi, le CDU travaillera à intégrer l’un des grands ensembles. Avec vous, nous avons anticipé cette initiative au cours de la phase préparatoire de l’assemblée constitutive de ce jour. Ainsi, le CDU va intégrer dans les heures qui viennent l’Alliance Nationale pour la Démocratie (AND), dont Monsieur Barnabé DASSIGLI est le Président. Je voudrais, du haut de cette tribune, en mon nom propre et en votre nom à tous, remercier au passage, les responsables de l’AND et en particulier son Président, le Ministre Barnabé DASSIGLI, pour la grandeur d’esprit dont ils font preuve.

En nous mettant ensemble, nous envisageons de faire de l’AND la première force politique de la 6eme Circonscription électorale et nous en avons les moyens,

Enfin, je m’en voudrais, de ne pas exprimer une pensée positive à l’endroit de mes anciens camarades de Parti du Renouveau Démocratique, PRD. Je leur dis que les idéaux qui ont toujours été les nôtres m’habitent davantage, et évidemment, c’est pour que survivent ces mêmes idéaux que nous avons choisi de créer le CDU. Mieux, c’est pour qu’ils ne s’éteignent point que nous avons choisi de quitter le PRD. J’apprécie à leur juste valeur les soutiens dont j’ai bénéficiés de leur part durant mes 20 ans de vie militante au sein du PRD. Mais malheureusement, depuis quelques années, les signaux qui nous viennent du PRD ne rassurent point à la survie de nos idéaux communs. Pour nous, il n’y avait point d’alternative que notre départ du PRD.

A vous chers congressistes, je dis une fois encore merci pour votre confiance et vous assure de ma détermination à faire du CDU un parti véritablement national et incontournable dans la gestion politique de notre pays d’ici les dix prochaines années.

Vive le CDU

Vive la démocratie béninoise Vive le Bénin

Je vous remercie.