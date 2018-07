Bénin : sortie officielle de MOELE-BENIN, le parti politique de Jacques Ayadji

Le Directeur Général des Infrastructures s’engage désormais dans la bataille politique. Par le biais de son parti politique dénommé mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), il promet soutenir le président Patrice Talon dans ses actions de développement. Mieux, il s’agira pas seulement pour Jacques Ayadji et ses compagnons de soutenir le chantres de la rupture, mais en tant qu’élites, ils comptent mettre à profit leurs compétences pour véritablement engager le Bénin sur la voie du développement.

De l’analyse du discours du président du MOELE-BENIN, on retient que cette jeune formation politique entend travailler pour une nouvelle manière de faire la politique au Bénin. Pour Jacques Ayadji, il ne s’agira pas pour le MOELE-BENIN d’aller tendre la main à des parrains politiques pour faire de la politique politicienne. C’est pourquoi il en appelle à la conscience des militants qui doivent désormais se départir des anciennes pratiques qui consistent à vendre son vote aux hommes politiques.

Extrait de l’allocution du Président du MOELE-BENIN, Jacques AYADJI.

« Votre responsabilité est engagée quand vous prenez de l’argent pour voter parce que vous donnez carte blanche pour qu’on vous prive de centre de santé, de routes, d’enseignants, de sages femmes etc.

Car l’homme politique qui a investi pour venir au pouvoir, qui a investi ses ressources personnelles pour venir au pouvoir; la première chose à laquelle il va penser c’est comment faire pour remettre à sa place ce qu’il a dépensé. Et quand il pense à cela, il ne pensera pas à vos routes, à vos centres de santé etc. Et mieux, il sait qu’ à la prochaine occasion vous allez réclamer de l’argent donc pour ne plus toucher à ce qu’il vient de remettre en place, il va penser à constituer une réserve. Et cette réserve n’est malheureusement constituée que des ressources devant servir au bien être des populations.Le MOELE-BENIN ne s’inscrit pas dans ce schéma et compter sur nous car nous n’allons pas vous décevoir. »

Jacques Ayadji, Président du MOELE-BENIN