Bénin: ratification de deux accords de crédit de 19 Milliards pour la protection des côtes

Sur demande du gouvernement, réunis en session extraordinaire le lundi 30 juillet 2018, le parlement béninois lors de la plénière a mis à la disposition du gouvernement des ressources financières pour la protection des côtes contre l’érosion côtière.

L’Assemblée Nationale a autorisé, hier lundi la ratification par le président de la République, de deux accords internationaux de crédit, d’un montant total de 19,085 milliards de FCFA destinés notamment à la mise en place de dispositifs de protection des côtes contre l’érosion au Bénin.

Cette autorisation du parlement, a permis au gouvernement de bénéficier de deux importants financements internationaux. Le premier, d’un montant de 2,585 milliards F Cfa, signé le 19 avril 2018 entre le Bénin et le Fonds nordique de développement (Ndf) dans le cadre du Projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (Waca-Resip). Le second accord de prêt d’un montant de 16,5 milliards F Cfa a été signé à Washington le 21 avril 2018 entre la République du Bénin et l’Association internationale de développement (Aid) dans le cadre du Projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (Waca-Resip).

Ainsi, par un vote à l’unanimité, les députés de la septième législature ont autorisé le gouvernement à bénéficier de ces deux accords de financement hier au cours d’une session extraordinaire sollicitée par le gouvernement pour l’examen de trois dossiers dont les deux projets de loi portant autorisation de ratification.

Il importe de préciser que cette ressource financière mise à la disposition du gouvernement permettra d’améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques et le changement climatique affectant les communautés des zones côtières du Bénin tout en favorisant le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire de gestion du littoral au Bénin.