Bénin – Patrice Talon parle à son peuple: éclairage sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon se prononcera dans la soirée de ce Mardi 31 Juillet 2018 sur plusieurs actualités brûlantes de la République. C’est à travers une interview exclusive qu’il entend accorder à la presse nationale sur des sujets de préoccupation générale.

Cette tribune offerte par le chef de l’Etat à la presse locale à la veille de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale est une occasion pour le premier magistrat du pays de partager à nouveau sa vision d’un Bénin révélé et la nécessité pour le pays de s’ouvrir aux réformes qu’il propose pour hisser le pays au rang des pays respectables de la sous région. C’est aussi l’occasion pour le peuple qui n’a pas souvent l’opportunité d’écouter son président d’être informé de ce qui se fait et le rêve qui est nourri pour lui.

Ainsi, des sujets importants qui ont défrayé la chronique ces derniers moments ne seront pas épargnés au cours de cette interview. Au menu, il est à retenir la lutte contre la corruption qui a conduit à la levée de l’immunité de certains parlementaires. L’amendement de la loi fondamentale du pays ne sera pas occulté au cours de cette tribune libre offerte par le chantre du « Nouveau Départ ». Et bien évidemment, le programme d’action du gouvernement (le PAG BENIN REVELE) occupera une large part des discussions. Il sera question à ce niveau pour le chef de l’Etat de présenter à la population, les grands chantiers déjà lancés par le gouvernement. Le président Talon profitera pour partager une fois de plus sa vision du Bénin nouveau, réformé pour se révéler au monde et à lui-même.

Au demeurant, cette sortie médiatique pourrait redonner de l’espoir à une population abonnée de plus en plus au découragement et en proie aux effets néfastes de l’austérité qui a cours dans le pays depuis l’avènement du régime du » Nouveau Départ.