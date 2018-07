Bénin – lutte contre la corruption : Rock David Gnahoui en défenseur du BMP

Le président du parti Alternative Citoyenne s’est prononcé sur la levée de l’immunité des députés Idrissou Bako, Valentin Djènontin et Atao Hinnouho. A l’occasion, Rock David Gnahoui a tenté de défendre le Bloc de la Majorité Parlementaire (BMP) contre les critiques qui font état de ce que les députés de ce bloc sont intouchables dans le cadre de la lutte contre l’impunité.

Pour lui, il n’est pas logique de croire que certains députés impliqués dans des dossiers de corruption se servent du BMP pour échapper à la justice. « Dire qu’il y a des députés qui se réfugient sous le parapluie du Bloc de la majorité parlementaire, peut-être parce qu’ils se reprochent quelque chose, est un faux débat », a-t-il affirmé.

Il estime que la justice ne peut pas tout faire à la fois. Mieux, c’est au ministère public d’instruire les dossiers qu’il juge opportun. « Cela dépend des degrés d’implication et l’opportunité des poursuites appartient au ministère public », a-t-il précisé. Ainsi, il est convaincu qu’au moment opportun, ceux qui auraient des dossiers de corruption et qui se retrouvent membres du BMP seront dénichés pour répondre de leurs actes.

En ce qui concerne la levée de l’immunité de trois députés de la 7ème législature, Rock David Gnahoui n’est pas resté dans la polémique de « minorité » et « majorité ». Pour ce qu’il faut retenir de cet acte historique posé par les députés, c’est que le Parlement ne pourra plus être un refuge. « On doit savoir aujourd’hui que quel que soit le poste qu’on occupe, à un moment donné, on pourrait toujours répondre de ses actes », a-t-il conclu.