Bénin – élection FBF : les raisons du retrait de la liste « Nouvel Elan » de Bruno Didavi

Deux listes (« Nouveau départ » et « Nouvel Elan ») devraient s’opposer le 25 août 2018 en marge du renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de Football (FBF). A travers un communiqué publié par des sources proches des membres de la liste Nouvel Elan, on retient leur retrait pur et simple ce qui ouvre le boulevard à la liste Nouveau départ portée par Mathurin de Chacus. Mais pourquoi ce retrait ?

Les ténors de cette liste ont dit se retirer en raison de la vision du Chef de l’Etat pour le développement du sport béninois et son désir de voir la famille du Football être unie. Alors, après « réflexion et consultation », le bureau a décidé de se retirer. Mais précise que se retrait ne signifie pas se mettre à l’écart. C’est pour eux une « contribution pour aider le football national à atteindre ses objectifs mieux que par le passé ».

Lire ci-dessous le communiqué de Presse

Dans le cadre du renouvellement du Comité Exécutif de la FBF, AG élective prévue pour le 25 août 2018, deux listes sont en compétition. Il s’agit de « Bénin Football Nouveau départ » et de « Nouvel élan ».

Après une analyse de la situation et pour coller au rêve du Chef de l’État le Président Patrice Talon de faire du sport un levier du développement économique de notre pays d’une part, et du football béninois le fer de lance du sport d’autre part, nous, membres de la coalition » Nouvel élan » décidons après réflexion et consultation et en vue de donner à la famille du football béninois sa chance de réussir cette mission contenue dans le Pag du gouvernement de la Rupture, de retirer purement et simplement notre liste de la compétition du 25 août 2018.

Cette décision, loin nous éloigner du football béninois, est notre contribution pour aider le football national à atteindre ses objectifs mieux que par le passé.

C’est dans l’Union, la solidarité et la cohésion que nous allons développer le sport en général et le football en particulier.

Vive le football béninois.

Ont signé :

1- DIDAVI Bruno

2- He AHOUANVOEBLA Augustin

3- Contrôleur général AGBOSSAGA Cesar

4- SABI OLY Sekefou