Bénin – Affaire Cnss/BIBE : enfin le bout du tunnel pour Mètongnon et ses co-accusés?

Laurent Mètongnon et ses co-accusés seront pour la énième fois devant le juge ce mardi 31 juillet. Conformément à la décision du juge à la dernière audience, ce mardi devrait être la fin de ce procès qui dure depuis plusieurs mois.

L’un des plus gros dossiers qu’a connu le tribunal de Cotonou pourrait connaître son épilogue ce mardi 31 juillet 2018. En effet, après avoir écouté les mis en cause, les différents témoins et les avocats des deux parties, le juge en charge du dossier avait programmé le délibéré pour le 24 juillet passé. Malheureusement, cette audience n’a pu se tenir à cause de l’absence du juge.

Le nouveau juge présent n’a pas voulu abordé le dossier vu que c’est son collègue qui s’en est occupé depuis le début. Il a donc jugé bon de le renvoyer au 31 juillet 2018. Ainsi, sauf changements de derniers moments, Laurent Mètongnon et ses co-accusés devraient être enfin fixé sur leur sort.

A cet effet, une seule interrogation traverse les esprits dans le camps de ces derniers, seront-ils libérés ou gardés? . Face à cette interrogation, les avocats de la défense restent optimistes. Selon eux, le déroulement des audiences a prouvé qu’il s’agit simplement d’un dossier vide. C’est pourquoi ils restent convaincus de la libération de leurs clients. Toutefois, le verdict final revient au juge qui devra statuer les mis en cause en fonction des différents éléments de preuves présentés par chaque partie.

Pour rappel, Laurent Mètongnon et ses co-accusés ont été mis sous mandat de dépôt depuis environ sept (07) mois pour une affaire de placement hasardeux de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans une banque en difficulté, la BIBE. Selon les accusations portées contre ces derniers en conseil des ministres, les présumés coupables auraient agi dans le but de bénéficier de commissions occultes tirées de ce placement hasardeux. Des commissions occultes estimées à 71.994.737 francs cfa selon le compte rendu du conseil des ministres du jeudi 02 novembre 2017.