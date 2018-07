Bénin – Affaire Cnss/BIBE : 5 ans de prison ferme pour Laurent Mètongnon

Ils sont enfin fixés sur leur sort. Il s’agit de Laurent Mètongnon et de ses co-accusés qui savent désormais à quoi s’en tenir dans l’affaire Cnss/BIBE pour laquelle ils sont poursuivis depuis près de 7 mois. Le délibéré du procès a été rendu public ce mardi 31 juillet 2018 au tribunal de Cotonou.

Pour les faits qui leurs sont reprochés, Laurent Mètongnon et ses co-accusés devront continuer leur séjour carcéral. Selon le délibéré rendu, Laurent Mètongnon et l’un de ses co-accusés dont le nommé Youssao en auront encore pour cinq (05) années. En plus de cela, les mis en cause sont condamnés à payer individuellement une amende d’un million de francs Cfa.

Pour rappel, Laurent Mètongnon et ses co-accusés dont ont été mis sous mandat de dépôt depuis environ sept (07) mois pour une affaire de placement hasardeux de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans une banque en difficulté, la BIBE. Selon les accusations portées contre ces derniers en conseil des ministres, les présumés coupables auraient agi dans le but de bénéficier de commissions occultes tirées de ce placement hasardeux. Des commissions occultes estimées à 71.994.737 francs cfa selon le compte rendu du conseil des ministres du jeudi 02 novembre 2017.