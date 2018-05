Viol et agressions sexuelles : le prix Nobel de littérature 2018 ne sera pas décerné

L’Académie suédoise reporte le prix, une première depuis près de 70 ans, après les révélations d’accusations de viols et agressions visant l’époux français d’une immortelle.

L’Académie suédoise a annoncé vendredi le report du prix Nobel de littérature 2018, après les révélations d’accusations de viols et agressions visant l’époux français d’une immortelle. « Le prix Nobel 2018 de littérature sera désigné et annoncé en même temps que le lauréat 2019 », a annoncé l’institution dans un communiqué.

Les académiciens expliquent leur décision par la « crise de confiance » traversée par l’institution et leur insuffisance numéraire. Depuis les démissions en série et l’éviction de la secrétaire perpétuelle, Sara Danius, les sages ne sont plus que dix sur dix-huit. Ils évoquent aussi le travail de reconstruction à mener, après ces mois de troubles – un « travail sur le long terme et en profondeur », souligne Anders Olsson, secrétaire perpétuel par intérim.

Dix-huit femmes accusaient le mari d’une des académiciennes de viols et d’agressions sexuelles

Créée en 1786 sur le modèle de l’Académie française, l’académie est prise dans la tourmente depuis les révélations du mouvement MeToo qui l’ont éclaboussée fin 2017. Ces dernières semaines, six des 18 sages, dont la secrétaire perpétuelle en exercice Sara Danius, ont annoncé abandonner leur fauteuil.

Ces dix-huit femmes accusaient le mari d’une des académiciennes de viols et d’agressions sexuelles. Un Français, Jean-Claude Arnault, 71 ans, directeur d’un lieu d’expositions culturelles dans la capitale du royaume. Sa propre femme qui siégeait au sein de l’Académie suédoise l’aurait protégé et n’avait pas envisagé de démissionner. Un audit, mené par un cabinet d’avocats, a depuis révélé que l’académie lui versait de généreuses subventions. Le parquet financier a ouvert une enquête.

Ce n’est pas la première fois que le prix Nobel de littérature n’est pas décerné. Depuis 1901, il a été annulé à sept reprises : en 1914, 1918, 1935 et pendant la seconde guerre mondiale. Il a également été reporté cinq fois.