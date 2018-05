Valentin Djènontin: « que notre immunité soit levée ou pas, nous tiendrons ferme »

Cités dans l’affaire de mauvaise gestion de la filière coton sur la période 2013 – 2014 – 2015 – 2016, le député Valentin Djènontin, l’ancien directeur général de la Sonapra, Idrissou Bako et l’ex argentier de Boni Yayi, Komi Koutché ne comptent pas fuir la justice. C’est le message d’assurance que le Secrétaire Exécutif a délivré aux militants du parti des Forces Cauris pour un Bénin Emmergent ce samedi 26 mai 2018, à l’occasion du lancement des activités du Parti.

En effet, le Conseil des ministres n°22/2017/PR/SGG/CM/OJ/ du 28 juin 2017 en son point 2.6.3 portant Mission d’audit organisationnel, technique et financier de la filière coton au Bénin pour le compte des campagnes cotonnières 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 a relevé des irrégularités graves dont Valentin Djènontin, Idrissou Bako et Komi Koutché seraient responsables. Suite à ce constat, des poursuites judiciaires ont été enclenchées à leur encontre.

C’est dans cette logique que le Procureur a introduit par le biais du ministre de la justice et de la législation, une demande de levée d’immunité des deux députés et de l’ex ministre Komi Koutché. A cet effet, le député Valentin Djènontin et son collègue Idrissou ont été auditionnés les 16 et 17 mai 2018 par la Commission Spéciale mise en place par l’Assemblée Nationale.

Mais pour le Secrétaire Exécutif des FCBE, tout ceci n’est que de la pure distraction pour détourner l’attention des opposants qu’ils sont.

« Je n’ai jamais été nommé ministre de l’agriculture, je n’ai jamais été cadre de ce ministère pour être interpellé par des questions de substitution d’adjudicataire de marché d’intrants, de livraison de quantité d’intrants inférieure au payement fait au fournisseur, de la mauvaise qualité des intrants » Valentin Djènontin

Il dénonce un acharnement politique qui ne va pas pour autant les ébranler et semer la psychose en leur sein. Pour Valentin Djènontin, quoi qu’il arrive, il ne sera pas question pour eux de fuir la justice, car ils sont convaincus de leur innocence dans ce dossier qui, selon lui serait monté de toutes pièces pour ternir leurs images. « Que notre immunité soit levée ou pas nous tiendrons ferme, car nous ne nous reprochons absolument rien», a-t-il affirmé.