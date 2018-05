USA : Trump annoncera sa décision sur l’accord du nucléaire iranien mardi

Le président américain Donald Trump a tweeté lundi qu’il annoncerait sa décision ce mardi 08 mai sur le sort qu’il entend réserver à la participation des Etats-Unis à l’accord sur le nucléaire iranien de 2015.

Les Etats-Unis semblent être déterminés à ne pas renouveler la suspension des sanctions le 12 mai prochain. Trump a dénoncé sans relâche cet accord qu’il juge très mauvais et qu’il a juré de « déchirer » pendant la campagne électorale, mais les plus proches alliés occidentaux des Etats-Unis tentent depuis plusieurs semaines de le convaincre de ne pas le torpiller.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018