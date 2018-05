Ufoa U20 : la Gambie, vainqueur face au Liberia

Les « Jeunes Scorpions » de la Gambie ont remporté la Coupe des U-20 de l’Ufoa (Union des fédérations de Football Ouest-africaines) Zone A. Pour ce faire, ils ont battu le pays hôte le Liberia 2-1 au Brookfields National Stadium ce samedi 05 mai 2018 en finale de la compétition.

Cette équipe de la Gambie par cette performance annonce son retour sur la scène continentale parlant des catégories d’âge. En lice au second tour des éliminatoires de la Can U-20, la sélection gambienne s’est servie de ce tournoi pour se préparer et de la plus belle des manières, avant d’affronter le Bénin le 13 mai prochain à Banjul.

Après deux nuls lors des matchs de groupe respectivement contre la Guinée et le Sénégal, les « Jeunes (Young) Scorpions » se sont imposés contre le Mali 1-0. En demie finale, ils ont sorti la Côte d’Ivoire aux tirs au but après 1-1 (Tab 6-5).

Le Bénin, doit-il craindre la Gambie ?