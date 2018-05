Turquie: « les Etats-Unis ont presque réduit leur réputation à zéro », Recep Tayyip Erdogan

Dans une interview accordée à TRT World, le dirigeant turc a été interrogé sur la récente décision des Etats-Unis de transférer son ambassade à Jérusalem et une photo controversée de l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Friedman, à côté d’une image aérienne du complexe Al-Aqsa à Jérusalem.

Rappelant un vote de l’ONU sur la décision de Jérusalem du président américain Donald Trump, Erdogan a déclaré que:

« cela nous montre que ces actions ne sont pas approuvées partout dans le monde, « j’ai de l’argent, j’ai du pouvoir et je peux vous intimider. ‘, tu ne peux pas le faire et personne ne t’a pris au sérieux’. Et maintenant, vous avez déplacé votre ambassade là-bas (Jérusalem), et la capitale palestinienne est Jérusalem, et tout le monde le sait, il n’y a pas d’hésitation, admettez-le ou pas, ça n’a pas d’importance».