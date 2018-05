Kigali, la capitale du Rwanda a abrite depuis le 07 mai 2018 la 4ème édition du « Transform Africa Summit », un événement numérique continental de haut niveau. Placé sous le thème : « Accélérer le marché unique numérique en Afrique », l’évènement a accueilli plus de 4.000 délégués de 90 pays. Le Bénin est représenté à ce grand rendez-vous par une délégation conduite par la ministre de l’Economie numérique et de la communication, Aurelie Adam Soulé Zoumarou.

Inspiré des accords de la zone de libre-échange continentale et du rôle prépondérant des technologies de l’information et des communications numériques dans la création d’emplois et l’avancement des soins de santé, de l’éducation, de l’agriculture et du niveau de vie général dans les sociétés ; le thème du « Transform Africa Summit 2018 » est, selon les organisateurs, un appel à adopter une solution digitale qui augmentera le rythme auquel les Etats africains réaliseront les avantages de la zone de libre-échange continentale.

« Transform Africa Summit 2018 » mettra donc en vedette le premier forum économique africain de transformation, un engagement des gouvernements à l’entreprise ; le sommet des dirigeants ; le sommet des femmes ; l’exposition intelligente sur l’Afrique ; et le quatrième centre de révolution industrielle.

L’objectif de la 4ème édition du « Transform Africa Summit » est de favoriser la conversation constructive vers la construction d’une Afrique intelligente et faciliter les réunions d’esprits semblables à la recherche de politiques et d’opportunités pour accélérer le continent vers la transformation socio-économique.

Au cours du « Transform Africa Summit 2018 », la ministre béninoise de l’Economie numérique et de la communication, Aurelie Adam Soulé Zoumarou, présentera une communication sur la cyber-stratégie santé du Bénin. Le Bénin est également présent au « Smart Girl Initiative » du « Transform Africa Summit 2018 ». En effet, la jeune béninoise, Zianath Adéchinan, promotrice de la plateforme Africajob a été retenue parmi les 10 finalistes des 22 pays participants.