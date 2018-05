Tchad : promulgation de la nouvelle constitution, naissance du « Tchad nouveau »

Le texte de la nouvelle constitution instaurant la 4ème république au Tchad a été adopté lundi par le parlement et promulgué vendredi par le président de la république Idriss Deby. Une promulgation rendue effective malgré les tractations des députés de l’opposition pour faire annuler le vote par le Conseil constitutionnel tchadien.

Pendant la promulgation de la loi, le président de la république a félicité « vivement l’ensemble des députés qui ont écouté la voix de leur conscience en opérant le choix utile, le choix du peuple ». Même si elle a été boycottée par presque tous les députés de l’opposition au parlement, cette loi vient ainsi renforcer les prérogatives du président Idriss Deby Itno.

Pour Deby, « l’entrée en vigueur effective de la nouvelle constitution consacre la refondation » de la Nation tchadienne « qui se veut plus ambitieuse et plus forte ». Il estime que ce nouveau texte marque le début d’une nouvelle ère pour son pays, « le Tchad nouveau », qui est « résolument tourné vers le futur et la modernité.»

Après 27 années passées à la tête du Tchad, le président Deby, avec la nouvelle loi constitutionnelle, acquière de nouvelles prérogatives et pourrait ainsi s’éterniser au pouvoir.