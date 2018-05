Suspension de la Nouvelle Tribune : la réaction de l’Union sociale libérale (communiqué)

COMMUNIQUÉ DE L’USL

Quelques jours seulement après le déclassement mondial honteux du Bénin par Reporters Sans Frontières dans le domaine de la liberté de presse, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication vient, à nouveau, asséner un coup fatal à cette profession qu’elle est pourtant chargée de protéger. L’institution Chef de l’État apparaît comme un alibi pour un responsable zélé qui tente de justifier une décision inacceptable de suspension du journal » La Nouvelle Tribune ». Une preuve supplémentaire qui vient démontrer que ce ne sont pas nos institutions qui dysfonctionnent mais plutôt les personnalités chargées de les animer qui choisissent de renoncer à leurs missions.

L’USL rappelle qu’en s’éloignant des principes, on consacre ces dérives dignes d’un régime totalitaire. Elle recommande au President de la HAAC de rapporter cette mesure; à défaut, invite les membres de la HAAC à redonner à cette Haute institution son honneur en se désolidarisant de cette mesure conservatoire prise en leur nom .

L’USL saisit l’occasion pour marquer tout son soutien à l’ensemble de la presse béninoise dans sa lutte pour son émancipation et sa liberté et l’appelle à plus de responsabilité et d’indépendance.

Le Délégué Général de l’U.S.L.

Joël Hervé AJAVON