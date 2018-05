Soudan : indignation après la condamnation à mort d’une adolescente victime de viol

Noura Hussein Hammad a été condamnée à mort jeudi pour avoir tué Abdel Rahmane Hammad, que son père l’avait forcée à épouser quand elle avait 16 ans, la loi soudanaise autorisant le mariage des enfants de plus de 10 ans.

« Noura est une victime et pas une assassin. Noura a été violée par son mari », s’indigne la romancière soudanaise Hamour Zyada sur sa page Facebook, alors que circule sur la toile le hashtag #justicefornoura.

En avril 2017, la jeune femme avait dû, après avoir terminé ses études secondaires, déménager chez son mari. Mais lorsque Noura Hussein a refusé de consommer son mariage, son mari a appelé deux de ses frères et un cousin pour qu’ils l’aident à la violer, a indiqué l’organisation de défense des droits de l’Homme Amnesty International.

« Le 2 mai 2017, les trois hommes ont tenu Noura Hussein pendant qu’Abdel Rahmane l’a violée. Le lendemain, il a à nouveau essayé de la violer, mais elle a réussi à s’échapper dans la cuisine où elle a attrapé un couteau. Dans la bagarre qui s’ensuivit, M. Abdel Rahmane a succombé à des coups de couteau », a rapporté Amnesty.

Noura Hussein est alors rentrée chez elle et son père l’a remise à la police. Lors de son procès en juillet 2017, le tribunal l’a déclarée coupable d' »homicide volontaire » après avoir appliqué une vieille loi qui ne reconnaît pas le viol conjugal. « Nous devons tous nous unir pour sauver Noura et nous battre contre le viol marital », écrit sur Facebook la militante soudanaise pour les droits des femmes Amal Habani. « La façon avec laquelle sa famille l’a traitée arrive tout le temps dans notre communauté. Nous devons lutter pour elle », a insisté Amjad Fareed qui milite pour des réformes politiques.

« Tous les Soudanais, les militants et les organisations de défense des droits des femmes doivent s’unir », a tweetté de son côté le militant pour les droits féminins Amani Ahmed. Plusieurs militants pour les droits humains ont changé leur photo de profil sur Facebook et Twitter pour mettre à leur place la représentation d’une femme, en référence à Noura.

Noura, dont le rêve était de devenir enseignante, est détenue dans une prison pour femmes depuis mai 2017.

I was never sadder and more shaken than when i saw Noura today. She walked in with steady feet and a head held high.

She is a hero, a survivor and a voice that dared refuse oppression in a society created to oppress.#JusticeForNoura

— Randa Elzein (@randaelzein) May 10, 2018