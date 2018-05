Sierra Leone : l’enseignement primaire et secondaire désormais gratuit

Au pouvoir depuis le mercredi 4 avril 2018, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a annoncé jeudi que l’enseignement primaire et secondaire serait désormais gratuit pour les Sierraléonais à partir de septembre prochain, une promesse faite pendant sa campagne électorale pour la présidentielle.

Candidat du principal parti d’opposition, l’ancien militaire de 53 ans qui avait déjà occupé le pouvoir pendant soixante-treize jours, dans la foulée d’un coup d’Etat mené en 1996, avant de le rendre à un gouvernement civil, est arrivé en tête du second tour de la présidentielle en Sierra Leone, avec 51,8% des voix, selon la Commission nationale électorale.

C’est à l’occasion de l’ouverture de la session du 5e Parlement de la 2e République que le chef de l’Etat Sierraléonais fait l’annonce, ceci pendant la présentation de son programme de développement.

« L’éducation gratuite sera introduite en septembre 2018 pour toutes les écoles primaires et secondaires afin d’améliorer l’accès à l’éducation », a lancé le président Bio, salué par de très nombreux applaudissements.

Le chef de l’Etat a également annoncé que les crédits pour l’enseignement atteindraient 20% du budget par an alors qu’il était auparavant de 11%.

Julius Maada Bio, putschiste, opposant, et maintenant président est toujours contesté par son rival, Samura Kamara, qui a déposé un recours devant la Cour suprême, qui n’a toujours pas fait connaître la date de sa décision.

Le dauphin désigné du chef de l’Etat sortant, Samura Kamara, a toutefois demandé à ses partisans de rester «calmes et pacifiques». Les deux candidats finalistes s’étaient engagés à respecter la décision de la Commission nationale électorale, mais des zones d’ombre ont plané sur le décompte des voix. Le soir du second tour, une panne d’Internet de plusieurs heures a pu perturber la transmission des résultats: le parti de Samura Kamara (All People’s Congress, APC) a exigé un comptage «manuel» des bulletins, jugé plus sûr.

La Sierra Leone est l’un des pays les plus pauvres du monde, en dépit de la présence de gisements de minérais et de diamants. Il récupère petit à petit après de la guerre une guerre civile qui a fait plus de 50.000 victimes entre 1991 et 2002 et l’épidémie d’Ebola qui a tué 4.000 personnes en 2014-2016.