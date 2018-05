Sénégal – lutte anti-terroriste: Perpétuité requise contre 11 prévenus  jihadistes

Le ministère public sénégalais a requis ce lundi 14 mai à Dakar des peines allant de cinq ans de prison à la réclusion à perpétuité contre de présumés jihadistes poursuivis pour ‘’actes de terrorisme’’ accusés de vouloir installer des bases arrières dans le sud du Sénégal.

Selon les informations rapportées par l’AFP, le représentant du ministère public a demandé l’acquittement de huit prévenus et réclamé des peines de « cinq à 10 ans » de prison et de 15 et 20 ans de travaux forcés contre les autres accusés dans ce qui constitue le plus important procès pour terrorisme au Sénégal par le nombre de prévenus.

La peine maximale, les travaux forcés à perpétuité, a été requise à l’encontre de celui que le procureur Ali Ciré Ndiaye a décrit comme « l’idéologue » du projet, Makhtar Diokhané, et contre dix autres des 28 accusés, dont le procès placé sous haute sécurité avait démarré le 9 avril. Il a aussi réclamé une peine de 30 ans de travaux forcés contre un de Kaolack (centre) célèbre au Sénégal, Alioune Ndao, qu’il a accusé d’être le ‘’coordonnateur’’ du groupe.

Selon lui, certains des prévenus ont séjourné dans les rangs de Boko Haram au Nigeria et d’Al Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) dans le nord du Mali. Ils y ont notamment appris le maniement des armes, la conduite de chars de combats et l’utilisation d’explosifs, selon l’accusation. Le financement des attaques prévues sur le sol sénégalais a été assuré notamment par un Sénégalais basé en Arabie et par le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a dit M. Ndiaye.

Notons que la trentaine d’accusés, dont trois femmes, sont poursuivis pour « actes de terrorisme par menaces d’attentat », « association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux » et « apologie du terrorisme », « détention d’armes sans autorisation ». Il leur est reproché d’avoir voulu installer des bases jihadistes dans le sud et le sud-est du Sénégal et d’avoir envisagé d’ensuite étendre leur projet à des pays voisins tels que la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau.

Pour rappel, le Sénégal est un pays de tolérance religieuse et compte plus de 90% de musulmans, adhérant pour la plupart à l’islam soufi, représenté par différentes confréries. Il a jusqu’ici été épargné par les attentats qui touchent plusieurs pays de la région.