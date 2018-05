Sénégal – Grand Prix Dak’Art 2018 : la Franco-Béninoise Laeïla Adjovi honorée par le président Macky Sall

Avec des artistes venus de trente-trois pays du monde parmi lesquels le Cameroun, l’Afrique du Sud, l’Angola, la RDC, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Brésil, le Maroc, la France, les Etat-Unis, le Madagascar, l’Ile Maurice, le Haïti et le Zimbabwe…., la 13e édition de la biennale internationale des arts de Dakar a ouvert ses portes, jeudi 3 mai 2018, dans la capitale du Sénégal, Dakar.

Présidée à l’ouverture par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, « L’heure rouge » aura été le thème choisi pour la 13ème Biennale de l’art africain contemporain de Dakar 2018. 75 artistes, galeristes, promoteurs, conservateurs et journalistes …, participent du 03 mai au 02 juin 2018, à cette rencontre des arts visuels.

Sous les ovations de l’assemblée composée des autorités, invités, artistes…, la reporter-photojournaliste Franco-Béninoise Laeïla Adjovi a remporté le Grand prix du chef de l’Etat remis par le président sénégalais Macky Sall. Ce Grand Prix Léopold-Sédar-Senghor de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar est doté de 20 millions de francs CFA.

Les photographies pour lesquelles Adjovi a été récompensée sont intitulées « Malaïka Dotou Sankofa ». Selon l’artiste, « Malaïka » signifie l’ange en swahili, « Dotou » signifie la fermeté , le courage, en langue béninoise fon et « Sankofa », le symbole de l’oiseau messager au Ghana, qui vole la tête tournée vers l’arrière, une manière pour nous de dire d’apprendre du passé.

Cette 13e édition de la biennale internationale des arts de Dakar porte le sceau du père de la négritude, Aimé Césaire. En effet, le thème intitulée « l’Heure rouge », est l’extrait de sa pièce « Et les chiens se taisaient » qui parle d’émancipation, de liberté et de responsabilité.

Quarante-quatre experts au total développeront, pendant quatre jours, les différentes thématiques, à savoir « Art et savoir », « Art et institution », « Arts et histoire » et « Art et argent ». Outre des rencontres, échanges, colloque, vernissage, exposition, inauguration de la maison Musée Ousmane Sow, visite, il y aura également de méga concerts populaires avec des stars nationales et internationales. Ces différentes activités se déroulent dans plusieurs sites.