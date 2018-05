Scandale du siège du parlement: «il fallait s’y attendre…», selon François Abiola

Dans une interview accordée à Afrik Chrono Tv, l’ancien vice-premier ministre François Abiola s’est prononcé sur les sujets brûlants de l’heure.

Il s’agit, entre autres, du dossier relatif à la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale et des affaires Métongnon et Atao. Nous vous livrons ici quelques extraits de ces propos sur ces grands sujets.

Quelques extraits des propos du Prof François Abiola

«…Par rapport au dossier de Laurent Métongnon et de l’honorable Atao, il y a beaucoup de choses que nous avons lues. C’est vrai que ça fait mal à ceux qui sont concernés de dire qu’on reporte, puisque la personne doit retourner en prison. Nous sommes tous pressés que ça finisse mais faisons confiance aux personnes qui incarnent la justice dans notre pays.

Quant au grand dossier qui fait couler beaucoup d’encres et de salives, celui de la construction du siège de l’Assemblée nationale, il fallait s’y attendre qu’à un moment donné, on doit pouvoir prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir séparer le bon grain de l’ivraie. On peut déjà constater que c’est la faute des béninois, que ce soit les dirigeants, que ce soit les cadres mais surtout les cadres. Il y a une intervention qui m’a tellement ému, c’est qu’un député disait, les cadres qui ont conseillé les Ministres qui étaient en charge de ce dossier, c’est peut être les mêmes cadres qui sont encore là au niveau du Ministère du cadre de vie. Ça veut dire qu’il faut que nos cadres puissent travailler avec plus d’éthique, plus de professionnalisme parce que l’homme politique va toujours faire la pression.

Mais il arrive aux cadres de dire à des moments donnés la limite à ne pas franchir. C’est la leçon que je retiens dans cette affaire. A chacun son travail, à chaque pays aussi ses citoyens. A chacun de savoir que lorsqu’il est à un poste et qu’on lui a confié un travail, il doit pouvoir bien le faire. C’est en cela que ce dossier de l’Assemblée nationale nous interpelle tous. Nous avons besoin d’interroger notre fort-intérieur pour savoir les meilleurs actes que nous pouvons poser pour le développement de notre pays et la cohésion nationale».

Transcription: BENIN WEB TV