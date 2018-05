Russie : des navires de guerre en mission permanente en Méditerranée

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce mercredi 16 mai que des bâtiments de guerre armés de missiles de croisière Kalibr seraient en mission permanente en mer Méditerranée, en raison de la persistance des menaces terroristes en Syrie, a rapporté Xinhua.

« Cette année, 102 expéditions de navires et sous-marins sont prévues », a annoncé M. Poutine lors d’une réunion avec des officiers militaires de haut rang et des représentants de l’industrie de la défense. Il a salué le professionnalisme et la coordination des vaisseaux et sous-marins russes pendant les opérations militaires en Syrie, qui ont détruit d’importants sites et infrastructures utilisés par les terroristes.

Poutine a indiqué que la marine russe avait accru sa présence en Méditerranée, dans l’Atlantique nord et dans la région Asie-Pacifique. La Russie renforcera la composante navale de ses forces nucléaires stratégiques ainsi que le rôle de la marine dans sa force de dissuasion nucléaire, a-t-il affirmé. Le pays continuera d’équiper sa marine d’armes, moyens de communication et systèmes de reconnaissance et d’identification de cible dernier cri, a assuré M. Poutine.

Pour rappel, les troupes russes participent au combat contre l’Etat islamique et les groupes insurgés en Syrie depuis septembre 2015, à la demande du président syrien Bachar al-Assad.