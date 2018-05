Romuald Hazoumè : « Je ne veux pas exposer les futurs champions du Bénin »

Le Directeur général du 15e tour cycliste du Bénin s’est entretenu avec votre site avant le top de la compétition ce mardi 08 mai. Romuald Hazoumè, président de la Fébécy, puisque c’est de lui qu’il s’agit nous a fait part de son ressenti après le lancement officiel ce lundi.

Le patron du vélo béninois sans langue de bois n’attend pas le maillot jaune des coureurs béninois , mais qu’ils se fassent plaisir. L’homme n’a pas hésité à parler des mesures prisent pour lutter contre le dopage et bien d’autres. Plus de détail ci-dessous.

Après la présentation, des équipes, peut-on dire que vous êtes un président heureux ?

Oui ! Je suis très heureux, parce que les équipes qui sont là sont très heureuses d’être là. Et nous avions été très bien accueillis à Natitingou. C’est une très belle présentation d’équipe assez modeste. Mais absolument réussie, chaque pays était fier d’exposer son drapeau.

7 pays pour 8 équipes au lieu de 10 pays au départ. Qu’elles sont les raisons ?

Les raisons sont d’ordres logistiques. Le cycliste ne reste pas chez lui, pour réussir, il doit sortir pour participer à des compétitions. Et pour ce faire les billets d’avion ne sont pas gratuits, ainsi que les ordres moyens transports.

Donc certains pays ont vraiment de difficultés, comme le Ghana qui m’a appelé à la dernière minute pour me dire qu’ils ne peuvent pas être là pour raison de logistique, même problème pour la RDC, le Congo Brazzaville. Même la Côte d’Ivoire a failli avoir le même problème qu’elle a su réglée.

Demain on entend parler de départ spécial pourquoi

Rire… Un départ un peu spécial parce que nous allons à Tanguiéta pour essayer de saluer ceux qui nous accueillent là-bas. Mais l’état de la route étant tellement dégradée nous sommes obligés de venir à Toucountounan avant de prendre le vrai départ pour aller à Djougou. La course va donc traverser, « Nati » à toute vitesse pour Djougou.

Président Hazoumè qu’attendez-vous des coureurs béninois ?

C’est, qu’ils soient dans le peloton, qu’ils se fassent voir, mais je n’attends pas d’eux qu’ils gagnent. C’est la réalité, ayons les pieds sur terre. Le vélo, c’est un sport de construction, de long terme. Nous avons besoin de deux à trois ans pour commencer à pointer le nez et ça, c’est très important.

Ne peut-on pas espérer qu’ils gagnent des étapes, après les récentes sortie (Rwanda, Togo, Sénégal ?

Je ne veux pas mettre la barre assez à notre niveau. Pour espérer que nous puissions au moins faire 2e ou 3e quelque part. Mais vous voyez ceux qui sont là, il y a des gens qui ont commencé le Vélo à 16 ans. Bachirou, Nikiema ont débuté à 16 ans et nous avons aussi des gens chez nous comme Bashiki, Sagbo, Rémy, Adité, Ridouane et autres sont les futurs champions du vélo béninois.

Donc il ne faut pas les exploser, leur demander plus que ce que peuvent faire leurs corps. Si on les explose, c’est nous qui perdons les coureurs. On va aller pas à pas. Et vous voyez à l’allure où on va, tous les pays parlent de nous. Ils disent le Bénin là ça va trop vite. Et vous voyez à l’allure où on va, tous les pays parlent de nous. Grâce à la Sobebra.

Des mesures prises pour le contrôle antidopage ?

Oui, mais vous savez qu’il y a une commission de contrôle de dopage qui contrôle à l’improviste nos coureurs. Ledit contrôle ne se fait pas seulement lors des compétitions. Ça peut se faire juste après et ça peut se faire aussi pendant les entraînements, parce que personne n’est à l’abri de ça.

Il faudrait qu’on soit vigilant. En ce qui concerne le tour cycliste du Bénin, il peut y avoir un contrôle si l’organisme qui s’occupe du contrôle antidopage à Cotonou le fait. Ça sera complètement inopiné.

Romuald Hazoumè, un mot pour conclure cet entretien ?

J’invite la population à sortir massivement pour applaudir les coureurs. Ça sera la meilleure récompense qu’elles peuvent offrir au cyclisme béninois. C’est tout ce qu’on leur demande. Plus y a du monde plus les coureurs vont donner le meilleur d’eux mêmes.