Réseaux sociaux : les fake news se propagent six fois plus vite que les vraies

L’apparition des nouvelles technologies, loin de ses bienfaits et opportunités pour la génération actuelle, constitue un canal où se répandent les fausses informations désormais appelées « fake news ».

Suite à une étude menée à Massachusettes Institute of Technology aux Etats-Unis, les informations relayées sur ces réseaux sociaux sont souvent dominées par des fake news et celles-ci se répandent six fois plus vite que les vraies informations.

Il est de notoriété de tous que les grandes forces des réseaux sociaux et probablement une des raisons de leur popularité résident dans la diffusion d’une nouvelle largement et rapidement répandue. C’est certainement la rançon du succès de cette technologie. Les chercheurs ont passé au crible quelque 126 000 histoires (en lien avec la politique, l’économie, le terrorisme… ) diffusées en anglais sur Twitter entre 2006 et 2017. Au total, toutes ces histoires ont été relayées – twittées ou retwittées – plus de 4,5 millions de fois par 3 millions de personnes.

À l’aide d’organisations spécialisées dans la vérification d’information (fact checking), les chercheurs ont vérifié la véracité de chacune d’entre elles, puis ont comparé leur propagation. Comme une traînée de poudre, les histoires fausses mettent en moyenne 6 fois moins de temps que les vraies à atteindre 1 500 personnes.

Et tandis que les 1 % d’histoires vraies les plus populaires touchent rarement plus de 1 000 personnes selon les résultats de cette étude, les histoires fausses les plus populaires dépassent, elles, régulièrement les 10 000 et parfois même 100 000 personnes touchées.

Pour tenter d’expliquer cette distorsion, les chercheurs avancent l’hypothèse de la nouveauté : les histoires inventées sont plus souvent inédites et la nouveauté suscite plus d’engouement de la part des utilisateurs. Un homme averti en vaut deux, dit l’adage.

Alors, avant de relayer une info, ne vous laissez pas pousser par votre instinct : vérifiez ! Plus que jamais si l’information paraît inédite ou surprenante et le Bénin n’est fait malheureusement pas l’exception.