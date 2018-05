Relation ministère des Sports-FBF : Anjorin Moucharafou en opération de charme ?

Le président de la Fédération béninoise de Football (FBF) Anjorin Moucharafou , serait-il devenu le « défenseur » du ministre des Sports Homéky ? A travers un communiqué concernant le futur sélectionneur du Bénin, en date de ce mercredi 02 mai portant sa signature, le patron de la FBF en a tout l’air.

La Fédération dans le communiqué « demande que cessent les attaquent répétées contre le ministre du Tourisme de la culture et des sports« , ma foi le ministre Oswald Homéky est un agent du pouvoir gouvernemental. Alors s’il fait l’objet d’attaque journalistique ou autres, il sait comment s’y prendre.

Le même communiqué parle de bon rapport entre le ministère de tutelle et la Fédération. Je crois que ce n’est pas pour l’heure l’utile à servir au peuple béninois. Car ces deux entités sont pour le bonheur de la jeunesse appelées à travailler en symbiose. Alors, le rapport, on l’attend » plutôt dans les actes« . On a un championnat qui a pris fin depuis plus de trois mois et aucune des entités ne se prononcent sur les raisons du retard constaté dans la nouvelle saison. C’est surtout ça le bon rapport.

Le communiqué de presse, à mon avis, est beaucoup plus charmeur que soucieux des réelles attentes du public sportif et des acteurs du Football. On aurait voulu avoir des informations donc sur la nouvelle saison sportive, puisque le championnat est le noyau du Football au plan local. Aussi plus de détails sur le prochain sélectionneur, car vu le temps passé au couvent sur le dossier du nouvel entraîneur, on aurait bien voulu en savoir davantage sur le profil d’homme à choisir pour les Écureuils.

Est ce le ministre qui a demandé de faire tout ça ? Le patron de la FBF à quelques semaines des élections, serait-il en opération charme ? une interrogation toujours en suspense.