Récap Ecureuils : Lens et Djiman obtiennent le maintien, Farnolle enchaîne et Sessegnon et Genclerbirligi en difficulté

La saison sportive s’achemine vers sa fin. Et les Écureuils béninois vivent diverses situations avec leurs clubs. Suivez ce résumé au terme des derniers matchs.

Ligue 1 France (35ème journée)

– Un Béninois à Amiens SC : 13e/20 avec 41 points

Khaled Adénon (32 ans), crédité de 90 minutes de jeu, le défenseur international béninois et ses coéquipiers ont contraint Monaco au partage des points. Le stade Louis-II a perdu du coup son éclat, car ce résultat a fait perdre la 2e place à Monaco (3e derrière Lyon). Adénon pour la 2e fois depuis le Man (2008/2009) a passé la barre des 30 matchs en une saison. Il en a connu 36 en 2016/2017 connaît 31 cette saison. Les Amiénois sont à une victoire du maintien et vont y arriver avec déjà un faux pas de Troyes. Ce dernier se déplace au Parc Olympique pour jouer Lyon, une opération difficile pour l’Atac. Alors qu’Amiens peut déjà s’assurer le maintien le 06 mai prochain. Un parcours de combattant de la D3 à L1 et au maintien.

Stats: 31 matchs et 9 cartons jaunes

– Deux Béninois à Bordeaux : 9e/20 avec 46 points

Le franco-béninois, Jules Kounde (19 ans), encore une affiche pleine pour le franco béninois. Titularisé dans l’axe des Girondins, il a formé un bon duo avec le brésilien Pablo qui connaissait sa 12e apparition. Au final, Bordeaux s’impose 3-1 contre Dijon et se remet sur la route vers l’Europe. Saint-Etienne (6e) reçoit le 6 mai prochain Bordeaux, pour un match électrique.

Stats : 15 matchs, 1 but, 1 carton jaune.

Olivier Verdon ( 22 ans): blessé au genou depuis le 19 novembre, il est de retour à l’entraînement bientôt deux semaines. C’est-à-dire deux mois après sa longue blessure. Il n’a été dans le groupe pour les deux derniers matchs.

Stats : 1 match (11 minutes contre Marseille, 19 novembre 2017)

Ligue 2 (36ème journée)

–Deux Béninois à Niort : 14e/20 avec 41 points

David Djigla (22 ans), 20 minutes de jeu pour l’international béninois et lourde défaite pour Niort 1-3 sur le terrain du champion de la D2 Reims. Il est rentré, alors que son équipe était menée 2-1. Malheureusement, il n’a pu rien pour changer l’issue du match. Au stade Stade René Gaillard, Niort reçoit Le Havre, un match très important pour l’adversaire en course au barrage. Le maintien est déjà assuré pour Saturnin, Djigla et leur écurie.

Stats : 21 matchs, 4 buts, 4 cartons jaunes.

Stats : Saturnin Allagbé (25 ans) blessé reste bloqué à 19 matchs, 1 carton jaune et 6 clean scheets.

–Un Béninois à Lens : 16e/20 avec 40 points

Djiman Koukou (27 ans), l’opération maintien a été réussie ce lundi 30 avril, grâce à la victoire 1-0 contre Paris Fc au stade Bollaert-Delelis. Le béninois a suivi cette rencontre depuis le banc. Lens va donc effectuer un déplacement détendu à Tours ce 04 mai 2018. L’occasion peut être de voir le milieu international béninois qui fait partie des flops de la légion étrangère béninoise. Djiman Koukou est passé de 38 matchs saison 2015/2016, à 20 matchs pour sa 1ère saison à Lens et pour le moment 16 matchs avec les Sang et Or.

Stats : 16 matches, 1 but, 1 carton jaune.

–Un Béninois à l’AJ Auxerre : 11e/20 avec 46 points

Jordan Adéoti (29 ans), le capitaine des Aja Jordan Adéoti a encore fait 90 minutes. Et son club a mis fin à la série de 4 défaites de suite en s’imposant 1-2 à Chateauroux. Auxerre retrouve sa 11e position fétiche après avoir perdu 12 points de suite. Au mieux de sa forme, Adeoti a désormais 5 matchs de plus que sa saison 2016/2017 à Caen en L1 (27 matchs). Il a encore 2 matchs pour améliorer son record de but sue une saison (3 but en 2017-2018). Auxerre pour la J-37 offre l’hospitalité à l’AC Ajaccio au 04 mai prochain.

Stats : 32 matchs, 3 buts, 5 cartons jaunes.

–Un Béninois à Brest : 4e/20 avec 61 points

David Kiki (24 ans), « on ne change pas l’équipe qui gagne » dit-on. Alors le béninois Kiki va devoir élever son niveau de jeu, pour prendre le dessus sur ses concurrents directs. Absent pour le 6e match de suite, Brest s’est imposé 4-2 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Le Stade Brestois est désormais en position de barragiste pour la montée en L1. L’opération ascension est en passe d’être réussie, mais Brest doit encore confirmer lors J-37 contre Quevilly-Rouen (19e) à domicile.

Stats : 9 matchs (12 + les 3 matchs à Niort), 2 cartons jaunes.

Erste Liga en Autriche (L2, 30ème journée)

–Un Béninois à l’Austria Lustenau : 6e/10 avec 37 points

Jodel Dossou (26 ans), 90 minutes de jeu pour l’international béninois. Malgré la débauche d’énergie, l’Austria va concéder un 2e but contre le leader Innsbruck. Ceci pour finir par perdre 1-2. Dribbles, grands ponts et engagement ont caractérisé le jeu du béninois. En regain de forme après les congés de fête, Jodel et son écurie ont déjà assuré leur maintien sauf qu’ils ne pourraient plus prétendre à une montée en Tipico Bundesliga à 5 journées du terme. Malgré sa prolongation de contrat, la grosse interrogation est de savoir s’il va toujours évoluer avec les vert et blanc la saison prochaine.

Stats : 25 matches, 5 buts, 2 cartons jaunes et 1 rouge.

Turquie Super Lig (31ème journée)

–Un Béninois à Genclerbirligi : 17e/18 avec 30 points

Stéphane Sessegnon (33ans), 90 minute encore pour Sessegnon et suicidaires défaite pour son club qui s’enfonce davantage. Battu, 1-0 sur l terrain de Sivasspor, Genclerbirligi est 17e avec 30, soit 2 points de retard sur le 15e et le 1er relégable. Ce dernier a encore un match de retard. Une 3e défaite de suite pour Stephe et ses coéquipiers qui n’ont plus leur destin en main. Puisqu’ils doivent battre le 6 mai prochain Antalyaspor à domicile et espérer des faux pas de l’un de leurs concurrents direct. Les 3 prochaines journées s’annoncent difficiles pour le club d’Ankara.

Stats : 13 matchs, 3 but, 2 cartons jaunes.

– Un Béninois à Yeni Malatyaspor : 11e /18 avec 39 points

Fabien Farnolle (33 ans), titulaire pour la 2e journée de suite, le gardien béninois a maintenu sa cage inviolée, lors du 0-0 le dimanche 29 avril contre Akhisar Belediye. Un 2e clean scheets pour l’ancien gardien du Havre. Yeni Malatyaspor et Farnolle se déplacent le 7 mai prochain pour jouer Goztepe (6e).

Stats : 2 matchs en Cup et 4 en Championnat.

Bundesliga en Allemagne (32ème journée)

–Un Germano-Béninois à Aue : 15e/18 avec 39 points

Sebio Soukou (25 ans), le germano-béninois n’était pas dans l’équipe lors des quatre derniers matchs. Ce vendredi 27 avril, son club a perdu 1-2 à l’extérieur contre Bochum. A deux journées de la fin de saison, Aue a obligation de victoire lors de la réception au Sparkassen-Erzgebirgsstadion de Dresden (12e avec un point de plus qu’Aue).

Stats : 14 matchs 4 buts pour le milieu de terrain Germano-béninois.

Premier League en Angleterre (36ème journée)

–Un Béninois à Huddersfield : 16e/20 avec 35 points, avec 1 match de moins

Steve Mounié (23 ans), 90 minutes pour l’attaquant international béninois et défaite 0-2 à domicile contre Everton, ce samedi 28 avril. A Etihad Stadium le dimanche 06 mai prochain, Mounié et ses coéquipiers ont obligation de résultat contre le champion 2018 Manchester City, lors de la J-37. Le maintien va se jouer au forceps pour Hddersfield qui joue deux clubs du « Top 6 », notamment Chelsea le 09 mai et enfin Arsenal à domicile le 13 mai pour le match final de la saison. Pour ces trois matchs, le béninois meilleur buteur de son club sera très attendu. Le béninois meilleur buteur de son club (9 buts) a reçu le soulier d’or lors des HTAFC Awards 2018.

Stats : 26 matchs, 7 buts, 2 cartons jaunes.

🏆 With 9 #htafc goals so far this season, the winner of the Golden Boot sponsored by Abzorb is… ⚽️🇧🇯 Steve Mounié #Team229#HTAFCAWARDS2018 @YorkshirePay (CL) pic.twitter.com/HQsc56dKny — Huddersfield Town (@htafcdotcom) April 29, 2018

Première division en Chypre (32ème journée)

–Un Béninois a L’Apoel Nicosie : 1er/14 avec 80 points

Michael Poté (33 ans), le béninois est rentré à la 90e minute, et n’a pas eu la chance de goûter à ce derby. Mais le plus important est que son équipe a gagné 2-1 contre Apollon (son challenger) et devient leader de l’élite chypriote avec 1 point de plus que ce dernier. Un match à forte intensité que l’Apoel a fini à 10. L’attaquant béninois est le 3e buteur de son club avec 9 buts, même total que deux autres coéquipiers. Le belge de Camargo Igor 16 buts est en tête. Pour le compte de la J-35 Apoel, se déplace sur la pelouse d’AEL Limassol.

Stats : 27 matchs, 9 buts, 2 carton jaune.

Super League en Grèce (L1; 29ème journée)

–Un Béninois à Levadiakos : 9e/16 avec 34 points

Moise Adilehou (22 ans), encore titulaire lors de l’avant-dernière journée de la Super League, le béninois n’a rien lâché dans l’axe de la défense. Malheureusement pour Anigo, sorti à la 83e minute, son équipe encaisse 4 minutes après. Le seul but qui va offrir la victoire à l’adversaire, Atromitos (0-1). Après cette défaite de Levadiakos à domicile, Adilehou et ses coéquipiers vont tenter de finir sur une note positive la saison à Nea Smyrni Stadium. C’est donc sans pression qu’ils vont aborder cette affiche contre Panionios, étant donné que le maintien a été déjà assuré.

Stats : 17 matchs, 3 cartons jaunes.

MLS aux USA (L1; 9ème journée)

–Un Béninois à New York City : 1er/16 avec 20 points

Cédric Hountondji (24 ans), a été vu une seule fois pour une minute le 1er avril dernier. Lors de la victoire 3-1 contre FC Dallas, l’international béninois s’est retrouvé pour la 2e fois sur le banc. Son écurie est leader de la conférence Est.

Stats : 1 match