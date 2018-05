Recap Ecureuils : ils ont été champions avec leur club

La saison 2017/2018 s’est achevée pour quelques joueurs internationaux béninois sur une note positive. Trois ont particulièrement retenu notre attention, notamment Chamssi Deen Chaona (22 ans), Emmanuel Imorou (29 ans) et Michael Poté (33ans). Ces derniers ont terminé la saison avec chacun le titre de champion.

En Afrique, plus précisément en Tunisie, Chamssi Deen Chaona a fini champion de la Tunisie avec l’équipe senior du club. Il a rejoint le groupe en toute fin de saison en raison du nombre d’étrangers à aligner par le club. C’est le premier titre majeur avec une équipe d’élite de renommée pour l’ancien joueur des Dragons de l’Ouémé, formé au Cifas (il a gagné deux années de suite coupe et championnat avec les élites des Espérantistes.). Milieu défensif de prédilection le jeune Chaona a fait parler son talent avec l’équipe pro en tant que défenseur axial.Il a su mettre d’accord le staff et les supporters, ce qui lui promet un bon début de saison s’il ne va pas en prêt. A noter que son contrat prend fin en 2019.

En Europe, Emmanuel Imorou, prêté par Caen au Cercle Bruges (Proximus League en Belgique L2), le béninois va connaître une saison quasi parfaite avec une promotion en D1A (Jupiler Pro League). Manu a effectué 15 apparitions avec autant de passes (plus de matchs que sa saison 2016/2017). Son club a fini la saison avec 50 point devant Louvain.

Enfin, Michael Poté , transféré de l’Adana Demispor (Turquie) en première division en Chypre sous les couleurs de l’Apoel Nicosie, n’aura rien regretté. L’attaquant international béninois a offert le titre (27e) au mythique club de Nicosie lors du 2-1 à domicile contre Anorthosis le 12 mai 2018. Et ce fut la première fois dans sa carrière qu’il remporte un championnat avec une écurie. Il a inscrit deux buts en Ligue des Champions. Poté, au total a marqué 13 buts dont 2 en C1 et 11 en championnat. A 33 ans l’homme qui a été trois années de suite meilleur buteur du championnat Chypre (D1 avec l’Omania) et Turc (D2 avec Adana Demispor) a fini 2e meilleur buteur du club champion de Chypre avec 11 buts. Ceci derrière le belge de Camargo Igor (16 buts).