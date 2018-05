Real Madrid : quand Cristiano Ronaldo sème le doute sur son avenir

A peine le 13e titre obtenu à Kiev ce samedi 26 mai et Cristiano Ronaldo quintuple Ballon d’or fait réagir plus d’un, suite à une phrase qui ne rassure pas sur son avenir avec le Real Madrid.

Alors que tous ses coéquipiers savouraient la victoire 3-1 en finale contre Liverpool, l’attaquant portugais a lui profiter pour laisser filer des informations sur son avenir. Face aux confrères de BeIN Sports Espagne : » L’important était de gagner. Il faut continuer à le faire. Avec moi à la tête du projet ? On va d’abord profiter, mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté » a réagi le buteur emblématique du Real, rapporte Leparisien. Voilà qui ouvre un autre feuilleton intéressant pour le prochain mercato Estival.

Cristiano Ronaldo a déclenché une montagne de réactions dans le rang de l’équipe, des supporters, et même de la presse. A entendre cette phrase relayée par le média français » C’était bien de jouer dans ce club « , on pourrait prédire d’un départ du CR7. En attendant sa sortie annoncée d’ici quelques jours, « Cristiano doit absolument rester « , a fait savoir Zinédine Zidane.

Sergio Ramos, capitaine du Real, a aussi réagi : » S’il y a quelque chose derrière ses déclarations, il faut qu’il éclaircisse ça « . Poursuivant, » Cris aime se faire désirer et nous sommes ravis (s’il) continue, il ne trouvera pas de meilleur endroit, il est notre crack. Chacun est libre de prendre une décision personnelle et j’espère qu’il restera plusieurs années. Je ne pense pas que, quand vous touchez le ciel, vous voulez partir « , rapporte Leparisien. Le phénoménal latéral gauche du Real Madrid Marcelo s’est aussi prononcé. » Je veux qu’il reste « a-t-il dit a en croire notre source.

« Quand tu es honnête et tu parles avec le coeur… «

Des informations de Marca, célèbre quotidien ibérique renseignent que le message du buteur madrilène n’a pas été apprécié en raison du contexte. Le portugais a reconnu après que c’était une erreur, mais pense que c’est un message venu du cœur. « J’ai parlé, mais je n’aurais pas dû le faire, car le timing n’était pas adéquat… Mais c’est fait. Quand tu es honnête et tu parles avec le cœur, parfois des choses te sortent « , a expliqué Ronaldo devant les médias portugais relate Leparisien.

Le palmarès fou de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions…

– Joueur le plus titré. (5)

– Meilleur buteur. (120)

– Meilleur passeur. (39)

– Plus de victoires. (97)

– Plus de buts en une saison. (17)

– Plus de buts en une année. (19)

– Plus de fois meilleur buteur (7)

😳👏 pic.twitter.com/voH3TW7DdV

— Actu Foot (@ActuFoot_) May 27, 2018