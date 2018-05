Real Madrid – Liverpool : les impressions de Jurgen Klopp et de Zinedine Zidane avant le match

Le Real Madrid et Liverpool s’affrontent samedi (19h45, heure du Bénin) pour une finale alléchante entre deux clubs légendaires. Le club merengue vise un troisième sacre européen consécutif pour écrire un nouveau chapitre de sa glorieuse histoire.

Durant 90 minutes, et pourquoi pas plus, le Stade Olympique de Kiev s’attend forcément à frissonner de plaisir. Et toute la planète football avec lui. Il y a toujours un risque à promettre monts et merveilles. Il existe pour ce Real – Liverpool tant ce duel s’annonce mémorable. Quelques heures avant cette rencontre décisive, les deux coachs ont livrés leurs impressions aux reporters d’UEFA.com à Kyiv.

Zinédine Zidane, entraîneur Real Madrid

Il y a beaucoup de travail et de talent dans cette équipe. Ce n’est pas facile d’accéder à une finale. Nous sommes ravis d’en disputer une nouvelle. Cristiano va bien ; s’il n’est pas à 150 %, il est à 140 % et c’est pas mal ! Demain c’est le dernier match de la saison ; il vit pour jouer de tels matches.

En regardant l’histoire du club, ce que nous réalisons en ce moment est beau. Je vis pour cela. C’est ma passion ; j’aime la compétition. Derrière il y a du travail, pas seulement le mien mais également celui des joueurs. Quand on aime travailler et qu’on est au Real Madrid, on peut réaliser ce qu’on a fait.

Je dois faire des choix. Tous nos joueurs sont de bons joueurs et beaucoup seront sur le banc ou en tribune. Nous pensons en équipe. Un joueur peut être déçu, mais quand le match commence, il est avec l’équipe. Nous sommes un groupe, un collectif. C’est difficile de devoir choisir une équipe. Le pire pour un entraîneur, c’est de choisir son 11 de départ, surtout pour une finale. Certains ne seront même pas sur le banc, tandis que d’autres y resteront. Les joueurs le savent ; c’est difficile, mais c’est mon travail et ma responsabilité de le faire et je vais devoir le faire.

Les gens peuvent parler de favoris, mais nous savons qu’il n’y en a pas. Nous ne sommes pas favoris, et eux non plus. C’est du 50-50, comme dans toutes les finales. Nous devrons livrer un grand match et essayer de gagner. Nous ne nous considérons pas comme favoris et nous savons que rien n’est fait.

Le football, pour moi, c’est simple. Il y a deux équipes et il faut être conscient que l’adversaire peut vous faire mal et gérer cela. Puis quand on a le ballon, il faut essayer de lui faire mal grâce à son style de jeu. Nous avons connu des moments difficiles et nous en connaîtrons d’autres demain. Nous voulons souffrir le moins possible, mais il est certain que nous allons souffrir.

J’ai beaucoup de respect pour Klopp. C’est phénoménal ce qu’il réalise dans le football. J’ai beaucoup de respect pour lui. Je ne peux pas vous dire si nous nous ressemblons ou non, car chaque entraîneur est différent.

Jürgen Klopp, entraîneur Liverpool

Nous sommes Liverpool, ce club a dans son ADN de jouer ce genre de grands matches. Personne ne nous attendait à ce stade mais nous y sommes parce que nous sommes Liverpool. Leur expérience est un avantage pour les premières minutes, elle leur donnera plus de confiance. Mais durant le match, l’expérience ne fait pas tout. Nous ne pouvons pas jouer à leur niveau mais la tactique sert à cela, à permettre de mettre un adversaire à notre niveau.

Si les gens pensent que Zidane n’a aucune connaissance tactique, c’est amusant. Les gens pensent la même chose de moi. Ce serait amusant que les deux entraîneurs qui atteignent une finale n’aient aucune connaissance tactique. Il fut l’un des cinq meilleurs joueurs de tous les temps et il cherche maintenant à remporter sa troisième Champions League. Malheureusement, je dois m’attendre à ce qu’il soit brillant. J’ai vu ses équipes jouer à de nombreuses reprises et ils jouent un football brillant. C’est un chaos mais dans le bon sens du terme.

Personne n’a la qualité du Real Madrid, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Nous ne comparons jamais ce qu’ils ont avec ce que nous n’avons pas. Nous sommes dans une bonne situation. Nous avons fait les choses à notre manière jusqu’ici et nous continuerons de le faire. Nous disposons d’un meilleur banc de touche que les semaines précédentes. La forme ne sera pas un problème. Pour remporter une finale, il faut une part de chance, donc nous aurons aussi besoin de cela. Nous devons être prêts. Je suis heureux pour ce groupe. Ils se sont battus si durement qu’ils méritent d’être ici. Je suis déjà fier d’eux. Maintenant, jouons au football.

Un entraîneur ne se demande pas si Mohamed Salah peut être aussi fort que Messi ou Ronaldo. On se concentre sur ses performances. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des joueurs exceptionnels qui ont mérité ce qu’ils ont obtenu parce qu’ils ont été réguliers à ce niveau. Ils ont tous deux marqué un total de buts incroyable. Mo a un potentiel fantastique et cette saison, il a été exceptionnel. Les prochaines années nous diront s’il est capable de faire comme eux, mais ce n’est pas facile. Messi et Ronaldo sont spéciaux parce qu’ils ont été réguliers.