Real Madrid : les prochains objectifs de Cristiano Ronaldo

L’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo travaille dur pour être au mieux de sa forme le 26 mai 2018 au Stade olympique de Kiev, en Ukraine pour la finale de la Ligue des Champions. Pour ce faire, le portugais, selon la presse ibérique, s’est fixé des objectifs.

Pour finir en beauté sa saison (timidement débutée) et jeter des bases pour la saison prochaine, le serial buteur du Real s’est fixé trois objectifs. A en croire Mundo Deportivo, le CR7 a pour premier objectif d’être nommé le meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions 2018 contre Liverpool. Recordman de but en C1 et auteur d’au moins un but sur 10 matchs de Ligue des Champions (record), Cristiano Ronaldo n’a pas marqué lors de ses 11e et 12e match en aller-retour contre Bayerm Munich.

A lire aussi : Real Madrid – Blessure de Cristiano Ronaldo : Zinédine Zidane donne de ses nouvelles

Alors son ego d’attaquant le pousserait à chercher à trouver le chemin des filets pour soit égaler ou se reprocher de son record de but sur une édition de C1 (17 buts en 2014).

Cristiano Ronaldo a pour objectif d’offrir le 13e titre de C1 au Real Madrid, afin de dépasser son éternel rival Lionel Messi qui pour le moment a dans son palmarès 4 quatre trophées de Ligue des Champions à l’instar du portugais.

La revalorisation de son salaire étant annoncée depuis des mois par plusieurs médias français et espagnols, Mundo Deportivo informe d’un tête entre le portugais et le président du Real Florentino Pérez afin de revoir les closes de son contrat. Cristiano ne serait pas d’accord d’être moins payé que Neymar et Messi.