Real Madrid : Cristiano Ronaldo, va rester ?

Le discours de Cristiano Ronaldo lors de la présentation du trophée de la Ligue des Champions au stade au Bernabéu le dimanche 27 mai contraste avec celui d’après-sacre le samedi 26 mai. » Merci, les gars, et à l’année prochaine « , a réagi le portugais suite à un chant entonné par ses coéquipiers et bien repris par plus de 83.000 socios (supporters des Merengue).

En manque de visibilité lors de la finale Real 3-1 Liverpool, Cristiao Ronaldo a trouvé un moyen de se mettre sous les feux des projeteurs. Ceci en semant le doute sur son avenir avec le Réal Madrid à un moment où son entraîneur (Zinédine Zidane), ses coéquipiers et autres étaient en liesse. « C’était bien de jouer au Réal », avait annoncé le CR7.

Un chant en l’honneur de Cristiano Ronaldo ?

Le serial buteur du Real a eu droit à un bain de considération comme il l’aime. Lors de la présentation du 13e titre, ses coéquipiers et supporters ont chanté à l’unisson « Cristiano reste ». Un chant « initié par ses coéquipiers« , informe Leparisien. Dans un Bernabéu bouillant, les joueurs ont tout d’abord reçu un bain d’ovation pour le sacre. Ensuite, place a été faite au show en l’honneur de la légende Cristiano. Une manière de le mettre en confiance et lui prouver combien il est toujours important pour l’avenir du club Madrilène.

Face aux soutiens (coéquipiers, supporters), le discours va changer.

Cristiano, prenant la parole, a été très doux et voudrait même rester à l’entendre, « c’est une fierté de jouer dans le plus grand club du monde. C’est très important pour moi, je me sens à l’aise avec votre passion, les joueurs qui me motivent, le staff d’entraîneurs, pour aller de mieux en mieux. C’est mon ADN, je suis comme ça. 1, 2, 3 Hala Madrid. Merci, les gars, et à l’année prochaine « , a-t-il ainsi dévoilé à ses supporters rapporte Leparisien.

Alors que le prochain mercato s’ouvre le 9 juin, plus d’un attend la fin de ce feuilleton. Selon vous, ce discours apaisant de Cristiano peut, il rassurer de son avenir avec le Real ?

Quand toute l’équipe et le stade chantent « Cristiano.. ».. Il y a Toni Kroos.. 🎼😂 pic.twitter.com/4rKY6zgu6g — Toni Kroos (@ToniKroos_FR) May 28, 2018

MARCA:

CRISTIANO, RESTE ! Les fans et les joueurs ont chanté pour que le portugais reste. "Merci et à l'année prochaine" a t-il dit à la Cibeles, mais il semblait énigmatique au Bernabéu. pic.twitter.com/QqtY7mWpER — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadrid_FR) May 28, 2018