RDC : encore une nouvelle attaque dans le parc Virunga

Lundi, une nouvelle attaque a eu lieu dans le parc national des Virunga, environ trois jours après une première embuscade qui a connu la prise en otage de touristes britanniques. Le bilan fait état d’un mort et de 3 blessés.

Encore une fois, c’est un convoi de véhicules qui a été pris pour cible par les assaillants. Selon bbc, le véhicule pris pour cible provenait de Vitshumbi et traversait le parc pour se rendre à Goma. Une attaque perpétrée par des individus armés et encore une fois, non identifiés, qui selon les témoignages, ont surgi de la brousse et ont ouvert le feu, faisant un mort et trois blessés.

Vendredi dernier une embuscade similaire a été tendue à un véhicule appartenant au parc national des Virunga. Durant l’incident une gardienne du parc a été tuée et deux touristes britanniques kidnappés, puis relâchés dimanche sans aucune autre information sur les ravisseurs ni sur les conditions de leur libération.

Le parc national des Virunga est la plus ancienne aire protégée du pays. Depuis quelques mois, les attaques se multiplient dans le parc national des Virunga. Une multitude de groupes armés nationaux et étrangers opèrent dans le parc. Ces miliciens menacent les habitants et l’écosystème de ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le parc est connu pour ses volcans actifs mais également pour les gorilles des montagnes qui y vivent.