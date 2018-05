PSG : les raisons du choix de Thomas Tuchel comme nouvel entraineur

L’ancien entraîneur de Dortmund Thomas Tuchel (44 ans) est devenu l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a officiellement annoncé la venue de l’Allemand sur son site le lundi 14 mai 2018. Nasser Al-Khelaïfi , président du PSG, a donné les raisons de ce choix pour le PSG.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle.« , peut-on lire sur le média du club champion de France 2018.

L’ancien défenseur de Stuttgarter Kickers (club de L2 allemand) a paraphé pour deux ans. L’homme qui n’a pas connu une belle carrière en tant que footballeur a eu la chance de débuter tôt (27 ans) sur le banc, afin de prouver qu’il peut apporter sur un autre plan.

A Lire aussi : Football : Edinson Cavani entre dans la légende du PSG et efface Zlathan Ibrahimovic

Tuchel a pris du temps avec les clubs de catégories entre 2000 et 2009. Selon Wikipedia, il » prône un jeu de possession et surtout un pressing accru dès la perte du ballon pour le récupérer au plus vite ». Sa philosophie de jeu est comparée à celle de Pep Guardiola.

» C’est avec beaucoup de joie, de fierté et d’ambition que je rejoins ce grand club du football mondial qu’est le Paris Saint-Germain. Je suis impatient de travailler avec tous ces grands joueurs, qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète.(…) Il y a un potentiel extraordinaire à Paris et c’est le challenge le plus enthousiasmant qui s’est présenté à moi. Je suis impatient, également, de découvrir le Parc des Princes, un stade mythique du football européen, où règne une ambiance fantastique. « , a déclaré le nouvel entraîneur du PSG sur le site du club parisien.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, s’est dit heureux de sa venue. Et a expliqué les raisons qui ont suscité son choix « Thomas est l’un des entraîneurs européens les plus compétitifs à avoir émergé au plus haut niveau, ces dernières années. (…). Sa personnalité ambitieuse, son goût, affirmé pour un jeu porté vers l’avant et sa force de caractère, s’inscrivent dans le style que nous avons toujours entendu donner au Paris Saint-Germain. Ce style que les fans de notre Club, de tout temps, ont toujours énormément recherché et admiré. « , a fait savoir le Qatari sur le média du PSG.