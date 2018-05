Protestation à Gaza: toutes les dernières mises à jour du massacre de palestiniens

Les Palestiniens célèbrent mardi le 70ème anniversaire de la Nakba, ou catastrophe, le jour où l’Etat d’Israël a été établi le 15 mai 1948. Dans le même temps Gaza subit des violences, depuis lundi, au cours desquelles les forces israéliennes ont tué au moins 60 manifestants.

Les commémorations de mardi soulignent la campagne qui a conduit à l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de leurs villages. Au cours des sept dernières semaines, les Palestiniens de la bande de Gaza ont protesté dans le cadre d’un mouvement d’une semaine appelant au droit au retour des réfugiés palestiniens dans les zones d’expulsion de 1948.

Depuis le début des manifestations, le 30 mars, les forces israéliennes ont tué au moins 109 Palestiniens dans l’enclave côtière et blessé environ 12 000 personnes.

Dernières mises à jour le mardi 15 mai:

Deuil national dans les territoires palestiniens occupés. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé les habitants de la Cisjordanie occupée à organiser une grève générale mardi en l’honneur des personnes tuées dans la bande de Gaza. Les écoles, les universités, les banques, les entreprises privées et publiques seront fermées dans le cadre de la grève, qui intervient alors que les Palestiniens commémorent les 70 ans de la Nakba.

Laila Anwar al-Ghandour, un bébé de huit mois, est mort mardi à l’aube à cause de l’inhalation de gaz lacrymogène, selon le ministère de la Santé de Gaza. Mardi matin, Omar Jumaa Abu Foul, âgé de 30 ans, a succombé à ses blessures lors des manifestations de lundi, portant le nombre de morts à 60.

Une enquête indépendante

Le Royaume-Uni a appelé mardi à une enquête indépendante sur les violences à la frontière de Gaza avec Israël, après que les Etats-Unis eurent bloqué une déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à une enquête.

L’Allemagne a également annoncé son soutien à une enquête indépendante sur la violence meurtrière. « Nous sommes d’avis qu’une commission d’enquête indépendante peut clarifier les incidents violents et les violations sanglantes dans la zone frontalière », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Steffan Seibert.

Au moins 58 Palestiniens ont été tués lundi à Gaza et plus de 2 700 autres blessés alors que l’armée israélienne tirait à balles réelles, gaz lacrymogènes et bombes incendiaires sur des manifestants rassemblés le long de plusieurs points près de la barrière avec Israël.

Les manifestations ont coïncidé avec des manifestations contre l’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem.

Erdogan accuse Israël de «génocide» sur les morts de Gaza

Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse Israël « d’Etat terroriste » et les violences de « génocide », selon l’agence d’État Anadolu, alors qu’Ankara a annoncé trois jours de deuil national pour le meurtre de dizaines de Palestiniens à Gaza.

« Israël est en train de semer la terreur d’Etat, Israël est un Etat terroriste », a déclaré M. Erdogan devant des étudiants turcs lors d’une visite à Londres, la capitale britannique. « Ce qu’Israël a fait est un génocide, je condamne ce drame humanitaire, le génocide, de quelque côté que ce soit, Israël ou l’Amérique », at-il ajouté.

Des milliers de personnes avaient déjà traversé le centre d’Istanbul pour dénoncer l’effusion de sang alors que les Etats-Unis déplaçaient leur ambassade d’Israël de Tel-Aviv à Jérusalem au mépris de l’indignation généralisée dans le monde islamique.

Les Etats-Unis accusent le Hamas de violer Gaza

Le porte-parole de la Maison Blanche, Raj Shah, a accusé les dirigeants du Hamas de faire une « tentative de propagande horrible et regrettable » après le meurtre d’au moins 55 manifestants palestiniens par les forces israéliennes.

Parlant aux journalistes lors d’un briefing à la Maison Blanche, Shah a également refusé de se joindre à d’autres pays, dont la France et la Grande-Bretagne, pour demander à Israël de faire preuve de retenue dans sa réponse aux manifestations.

La Maison Blanche a plutôt réitéré le refrain de l’administration Trump selon lequel Israël avait le droit de se défendre. « La responsabilité de ces morts tragiques incombe directement au Hamas », a déclaré Shah. « Le Hamas provoque intentionnellement et cyniquement cette réponse. »

La Turquie rappelle ses ambassadeurs à Tel Aviv et Washington

Ankara a rappelé ses ambassadeurs à Tel Aviv et à Washington pour des consultations, selon le vice-Premier ministre turc et porte-parole du gouvernement Bekir Bozdag.

La Turquie a également appelé à une réunion d’urgence de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) cette semaine, a déclaré M. Bozdag, espérant qu’elle se tiendra vendredi.

La Turquie a accusé les Etats-Unis de partager la responsabilité avec Israël pour un « vil massacre » le long de la frontière de Gaza.

« Les Etats-Unis ont malheureusement pris leur place sans se plaindre aux côtés du gouvernement israélien dans ce massacre de civils et sont devenus partie à ce crime contre l’humanité », a déclaré à la presse le Premier ministre Binali Yildirim à Ankara. « C’est un massacre ignoble et nous le condamnons fermement », a-t-il ajouté.

Yildirim a déclaré que les événements étaient « incompatibles » avec les Etats-Unis agissant en tant que médiateur ou protecteur de la paix mondiale.

Zeid Ra’ad Al Hussein, le haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a déclaré que les tirs israéliens à balles réelles tuaient des dizaines de personnes et que blesser des centaines de personnes à Gaza devait cesser immédiatement. Il appelle également la communauté internationale à traduire les responsables en justice.

Le nombre de morts atteint 55

Les responsables de la santé palestiniens affirment que 55 personnes ont été tuées et plus de 2 770 autres ont été blessées jusqu’à présent. Cela porte le nombre total de morts depuis le début des manifestations de plusieurs semaines à 104.

« Une quantité incroyable de tir réel »

Les médias présents sur les lieux rapportent de la ville de Gaza une description de « scènes extraordinaires » lors des manifestations le long de la barrière avec Israël.

«Il y a eu une quantité incroyable de tirs réels, cela explique le nombre élevé de morts et plus de 2 000 blessés. Il y avait du gaz lacrymogène sur les gens et les gens qui tiraient sur ceux qui manifestaient pacifiquement à la frontière », a rapporté un journaliste d’Al Jazeera mardi.

Le journaliste a déclaré que les hôpitaux de la bande de Gaza ont maintenant atteint un « point de rupture » alors que le personnel médical lutte pour soigner les milliers de blessés pendant les manifestations.

La France condamne la « violence à Gaza »

La présidence française a condamné « la violence » à Gaza après le meurtre de 52 manifestants palestiniens par les forces israéliennes. Le président Emmanuel Macron « s’adressera à tous les acteurs de la région dans les prochains jours », a indiqué son bureau dans un communiqué.

Le Koweït demande une réunion du Conseil de sécurité

Le Koweït a demandé mardi une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, selon la mission du pays auprès de l’organisation mondiale. « Nous avons condamné ce qui s’est passé », a déclaré l’ambassadeur Mansour al-Otaibi aux journalistes.

Le Koweït est un membre non permanent du conseil.

Netanyahou répond aux critiques sur Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répondu sur Twitter aux critiques sur la conduite de l’armée israélienne à Gaza, affirmant qu’elle avait agi en état de légitime défense en tirant sur les manifestants.

« L’organisation terroriste du Hamas déclare qu’elle a l’intention de détruire Israël et d’envoyer des milliers de personnes pour franchir la barrière frontalière afin d’atteindre cet objectif », a écrit Netanyahou. « Nous continuerons à agir avec détermination pour protéger notre souveraineté et nos citoyens ».

L’Afrique du Sud rappelle l’ambassadeur en Israël

Le gouvernement sud-africain a condamné les actions des forces armées israéliennes près de la barrière fortifiée à Gaza.

Dans un communiqué publié lundi, le Département des relations internationales (Dirco) a déclaré: « La dernière attaque a fait des dizaines d’autres citoyens palestiniens qui ont été blessés, et la destruction gratuite de biens ».

« Compte tenu de la gravité et de l’indifférence de la dernière attaque israélienne, le gouvernement sud-africain a pris la décision de rappeler l’ambassadeur Sisa Ngombane avec effet immédiat jusqu’à nouvel ordre », a indiqué le communiqué.

Un drone israélien cible des journalistes

Un drone israélien équipé d’une cartouche de gaz lacrymogène a pris pour cible un groupe de journalistes à Gaza, notamment une équipe de télévision d’Al Jazeera.

La correspondante d’Al Jazeera, Hoda Abdel-Hamid, était dans les rangs des médias avec plusieurs autres journalistes quand elle a été touchée par la bombe lacrymogène. Abdel-Hamid a été envoyé à l’hôpital pour y être traité pour les effets secondaires du gaz lacrymogène.

Le président palestinien Abbas condamne les actions israéliennes

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a décrit les événements de Gaza comme « l’un des jours les plus féroces » lors d’une conférence de presse. Il a également déclaré lors d’une conférence de presse que le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem était une attaque contre la souveraineté du peuple palestinien.

« En ce jour, les massacres israéliens contre notre peuple se poursuivent dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, aujourd’hui est l’un des jours les plus féroces dont notre peuple a été témoin », a déclaré M. Abbas.

« Au moment où nous parlons, environ 52 Palestiniens ont été tués, un nombre qui va probablement augmenter, ce qui est une indication du niveau de brutalité israélienne », a déclaré Abbas s’adresse aux dirigeants palestiniens dans la ville de Ramallah en Cisjordanie.

Aujourd’hui, Israël célèbre l’ouverture de l’ambassade des Etats-Unis et prétend que la terre occupée de Jérusalem est la terre de leurs ancêtres, c’est une falsification de l’histoire.

«Les Palestiniens vivent continuellement sur cette terre et notre peuple n’abandonnera pas ses manifestations pacifiques tant que nous n’aurons pas atteint la victoire avec Jérusalem comme capitale. Par ce mouvement [de l’ambassade], les Etats-Unis se sont exclus du processus de paix au Moyen-Orient, ils ne peuvent plus jouer le rôle de médiateur et leur rôle ne sera plus valable ».

Appel à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité

Riyad Mansour, l’ambassadeur de l’Autorité palestinienne à l’ONU, a condamné les frappes israéliennes contre des Palestiniens non armés à Gaza. S’exprimant lors d’une conférence de presse à New York, Mansour a qualifié la décision de Washington d’ouvrir son ambassade à Jérusalem de « très tragique ».

« Nous utiliserons tous nos droits disponibles au sein du conseil de sécurité pour qu’il assume sa responsabilité de condamner ce massacre et traduire les responsables en justice », a déclaré Mansour. « Journée tragique pour les Palestiniens et honte à ceux qui ignorent la douleur et la souffrance du peuple palestinien ».

Appel pour les dons de sang

Le ministère palestinien de la Santé a lancé un appel sur Twitter pour que les habitants de Gaza se rendent dans les centres de dons pour faire don de leur sang.

Il y a eu un besoin croissant de sang puisque 52 Palestiniens ont été tués et 2 400 autres blessés par les forces israéliennes à travers Gaza jusqu’à présent.