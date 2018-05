Prix Marc-Vivien Foé : Jean Michaël Seri ne défendra pas son titre (les 3 finalistes)

Wahbi Khazri (Tunisien / Rennes ), Karl Toko Ekambi (Camerounais / SCO Angers) et Bertrand Traoré (Burkinabé/ Olympique lyonnais) sont les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Jean Michaël vainqueur en 2017, ne figure pas dans ce top 3, donc ne défendra pas son titre.

La short liste a été dévoilée le vendredi 04 mai par RFI et France 24, après sélection de 13 nominés en avril dernier.

La Tunisie, le Cameroun et le Burkina ont bien mérité d’être sur ce podium, en raison de la démonstration de force cette saison en Ligue 1. Khazri est devenu l’homme providentiel de Rennes. Club qui est dans la course à l’Europe. Et l’international tunisien a marqué 9 buts et autant de passes.

Avec 17 buts marqués en L1, cette saison, le Camerounais Ekambi est le 1er buteur africain, son apport tant offensif que défensif fait de lui un pion essentiel d’Angers. Et en ce qui concerne Traoré, le jeune burkinabé a réussi son intégration à l’OL et sa première saison, il a réussi à planter 11 buts et autant de passes.

Le vainqueur de l’édition 2018 va être connu le 14 mai prochain au terme du « vote d’un jury composé de 68 journalistes », informe Afrik-Foot.

Historique Prix Marc-Vivien Foé

2009: Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc)

2010- Gervinho (Lille/Côte d’Ivoire)*

2011-Gervinho (Lille/Côte d’Ivoire)*

2012: Younès Belhanda (Montpellier/Maroc)

2013: Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne/Gabon)

2014: Vincent Enyeama (Lille/Nigeria)

2015: André Ayew (Marseille/Ghana)

2016: Sofiane Boufal (Lille/Maroc)

2017 : Jean Mickaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)

2018 : ?????????????????????