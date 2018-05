Prix Marc Vivien Foé 2018 : le Camerounais Karl Toko Ekambi élu meilleur joueur africain

Karl Toko Ekambi, l’attaquant camerounais d’Angers, a remporté le Prix Marc-Vivien Foé, remis par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1.

Toko Ekambi vient ainsi de réussir son entrée dans le monde footballistique de l’immortalité. C’est un plébiscite ou presque en faveur de Karl Toko Ekambi. Avec 264 points, l’attaquant de l’Angers SCO a été désigné meilleur footballeur africain du Championnat de France (Ligue 1), ce 14 mai 2018, par un jury de 68 spécialistes.

Il est au passage devenu le tout premier Angevin et surtout le tout premier Camerounais à remporter cette distinction créée en 2009 et qui porte le nom de Marc-Vivien Foé depuis 2011. L’attaquant international camerounais d’Angers a devancé le Tunisien Wahbi Khazri (Rennes) et le Burkinabé Bertrand Traoré (Lyon) dans les suffrages des 895 journalistes du jury, et succède à l’Ivoirien Jean Michaël Seri au palmarès de cette récompense.

Auteur de 17 buts cette saison en Ligue 1, ce binational, natif de Paris, se trouve ainsi récompensé du meilleur exercice de sa carrière. Lui qui a gravi les échelons au Paris FC puis à Sochaux s’est imposé cette saison comme l’un des buteurs les plus réguliers évoluant dans l’élite française.

Brillant tout au long de la saison, l’attaquant d’Angers a tout simplement porté son club à bouts de bras, et hérite sans surprise du trophée du Joueur africain de l’année en L1.

À 25 ans, Toko Ekambi est entré dans une autre dimension. Une éclosion tardive pour le joueur lancé par le Paris FC, qui s’est au préalable aguerri deux saisons en Ligue 2 à Sochaux (2014-16) avant de rejoindre le SCO. Bonne pioche pour le club phare du Maine-et-Loire, puisqu’avec son international camerounais, Angers a assuré son maintien sans forcer : onzième en 2017, et 14e et déjà sauvé cette saison.