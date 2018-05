Préparatifs Mondial 2018 : la France débute bien, la Tunisie renversante et Balotelli buteur

En pleine préparation pour la Coupe du monde, les sélection nationales qualifiées ont connu des fortunes diverses lors des matchs amicaux le lundi 28 mai.

La Tunisie a été renversante contre le Portugal à Braga. Menée 2-0 (Adrien Silva, 22e et Joao Mario 34e), les Aigles de Carthage ont su revenir dans la partie grâce à Anice Badri et Ben Youssef buteurs aux 39e et 64e pour le 2-2. Les protégés de Nabil Maâloul vont défier pour les deux prochains rendez-vous avant le Mondial la Turquie et l’Espagne ( 1er et 9 juin respectivement).

La France sans forcer, sans magie, mais avec un bon état d’esprit de la troupe Deschamps, a battu 2-0 l’Irlande. Olivier Girou a ouvert la marque à la 40e (son 31e avec les Bleus qui fait de lui le 4e meilleur buteur de la sélection française). Nabil Fekir va offrir le 2-0 à la France 43e. La France joue l’Italie le vendredi 01 juin 2018.

De retour en sélection Italienne sous les ordres de Roberto Mancini, Mario Balotelli a été buteur pour l’Italie à la 21e (son 14e but en 34 sélections), lors de la victoire 2-1 contre l’Arabie Saoudite. L’actuel buteur de l’OGC Nice n’a plus connu la sélection depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Résultats du lundi 28 mai

Corée du Sud 2-0 Honduras

Kenya 1-0 Guinée Equatoriale

Bosnie-Herzégovine 0-0 Montenegro

Nigeria 1-1 RD Congo

Turquie 2-1 Iran

Portugal 2-2 Tunisie

Italie 2-1 Arabie Saoudite

France 2-0 Irlande

Quelques affiches et résultats du mardi 29 mai 2018

Etats-Unis 3-0 Bolivie

Mexique 0-0 Pays de Galles

Arménie – Malte

Albanie – Kosovo