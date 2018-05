Préparatifs Mondial 2018 : encore 3 matchs pour le Maroc ?

Le Maroc a prévu trois autres matchs amicaux avant la Coupe du monde 2018. Ceci après les victoires contre la Serbie et l’Ouzbékistan, respectivement 2-1 et 2-0, au terme de la récente trêve internationale.

Les Lions de l’Atlas selon le Twitte de leur sélectionneur vont jouer l’Ukraine, la Slovaquie et l’Estonie respectivement le 30 mai, le 4 juin et le 9 juin.

La compétition va être lancée le 14 juin prochain. Logé dans la poule B, le Maroc, l’une des sélections qui suscitent de l’espoir en Afrique, va jouer l’Espagne, le Portugal et l’Iran.

Les autres représentants africains sont : Le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie et l’Egypte.

Voici nos adversaires pour nos derniers matchs amicaux de préparation de la Coupe du Monde en Russie #Ukraine #Slovaquie #Estonie… Now we know our last friendly games before the start of the @FIFAWorldCup in Russia : Ukraine, Slovakia & Estonia…#gotorussia #Russiawearecoming pic.twitter.com/JEatGXR9Kv

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 7, 2018