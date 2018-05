Parlement de l’Union Africaine : Le député Camerounais Roger Nkodo Dang reconduit

Le député camerounais Roger Nkodo Dang a été réélu à l’issue d’un vote qui a eu lieu ce jeudi 10 mai lors de la sixième session ordinaire du Parlement à Midrand en Afrique du Sud. Il a recueilli 132 voix sur 234.

Le député camerounais dirigera l’institution législative panafricaine en tant que président pour les trois prochaines années. Il sera le premier responsable politique et administratif de cette institution en même temps qu’il présidera le bureau, organe directeur de la Chambre.

Son rôle sera de superviser avec les quatre autres vice-présidents du bureau, l’administration parlementaire de l’institution et aura en charge de présider toutes les séances du PAP, à l’exception de celles des commissions permanentes. Roger Nkodo Dang représentera également le PAP dans ses relations avec les organismes étrangers et participe aux travaux de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, pour soumettre le rapport d’activités annuel du PAP et présenter le budget l’instution.

Pour rappel, le Parlement panafricain a été créé en mars 2004 par l’Acte constitutif de l’Union africaine en son article 17 comme l’un des neuf organes prévus par le Traité instituant la Communauté économique africaine signé à Abuja, au Nigeria, en 1991. Sa création est fondée sur l’idée de donner une plate-forme commune aux peuples africains et à leurs organisations de masse afin qu’ils soient plus impliqués dans les débats et les prises de décisions concernant les problèmes et les défis auxquels le continent est confronté.