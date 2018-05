Parlement béninois: le député Mitokpè exige des sanctions sans complaisance

Le député Guy Mitokpè exige des sanctions sans complaisance à l’encontre de tous ceux qui sont impliqués dans le dossier à polémiques de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale.

Il l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook, ce jeudi 10 mai 2018. Pour lui, les cadres béninois n’ont pas un problème de compétence mais plutôt de manque d’amour pour leur patrie. << Nous devons réapprendre à aimer notre bien commun le Bénin>>, a-t-il indiqué. Selon lui, cet apprentissage passe irrémédiablement par une lutte sans merci contre la corruption et « un culte » au bien commun.

<<J’ai honte et je demande des sanctions sans ménagement à la chinoise ou à la russe, c’est à dire avec une fermeté et une inflexibilité sans pareils. C’est à ce prix que mon peuple reprendra confiance>>, a martelé le député de la 16ème circonscription électorale.

SIÈGE INACHEVÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE NOTRE PAYS: MA CONTRIBUTION AU DÉBAT…

Depuis quelques jours, le gouvernement du Bénin a décidé d’expliquer non seulement à la Représentation Nationale mais également au peuple du Bénin, les dessous du dossier dit scandale du siège de l’Assemblée Nationale. La manière choisie par le Gouvernement pour élucider le présent dossier de scandale et de faire rendre gorge, peut être un stratagème pour focaliser toutes les attentions sur ledit dossier afin de détourner les regards et attentions des autres difficultés du moment, mais ce n’est pas cela le plus important.

Je vais poser des questions à nos cadres et aussi à nous acteurs politiques.

– Que serait l’échangeur de Godomey si le chantier avait été confié à nos cadres et aux entreprises locales?

– le stade Général Mathieu Kerekou existerait- il si le chantier avait été confié à nos cadres et aux entreprises locales ?

Je pourrais citer beaucoup d’autres ouvrages débutés et achevés par des entreprises étrangères notamment chinoises. Honte à nous.

Au nom de quel principe saucissonne-t-on un si important ouvrage entre plusieurs petites entreprises de copine et de copain ? C’est déjà là le principe de la corruption et un signe patent que l’ouvrage sera réalisé avec beaucoup de complaisances et de légèreté. Toutes ces petites entreprises de copine et de copain n’ont pas la même efficacité et notamment pas la même expérience. Diantre…

Pourtant allez voir nos maisons, nous avons les plus belles villas du pays, construites en des temps records avec un luxe à vous couper le souffle. Lesquels de ces cadres et acteurs politiques ont mis plus de 10 ans pour construire les innombrables immeubles qu’ils possèdent.

J’ai mal pour mon pays.

Notre problème, ce n’est pas la compétence (l’autre est passé à côté de la vérité ), nous avons un problème de manque d’amour pour le pays. Nous devons réapprendre à aimer notre bien commun le Bénin.

Tous les grands pays de la planète l’ont compris. Il faut travailler à faire grandir dans le coeur de chaque citoyen l’amour de notre commune Patrie.

Cet apprentissage passe irrémédiablement par une lutte sans merci contre la corruption et « un culte » au bien commun.

Les sanctions doivent tomber sans complaisance…

J’ai non seulement mal mais j’ai honte.