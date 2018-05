Opinion : Ils sont blancs comme du charbon noir

Hier, tous exploitants juteux de la forêt YIYA, aujourd’hui entrain de jouer aux forestiers honorables. Le forestier YIYA était-il seul à piller tous les gros arbres pour appauvrir l’écosystème ?

Et je me croirais dans un théâtre avec des comédiens, non, je dirais des clowns qui ne parvenaient à amuser personne. Clowns, parce que plus de la moitié avait l’habitude de manger le fruit défendu avec une appétence qui ne rivalisait qu’avec les gorilles.

Oui, j’ai lu le céleste livre de Pascal Pick « L’homme est-il un grand singe en politique ? » C’est maintenant que je comprends qu’il parlait de ma forêt des bêtes sauvages où les milliards sont dérobés des caisses de l’Etat comme les gros singes pillent les bananeraies. On a pillé, on change d’accoutrement aujourd’hui pour devenir un franc soutien d’un autre garde forestier.

Sans scrupule, l’homme n’est rien. Ces gens-là n’ont-ils pas perdu le chemin de l’éthique et de la foi? Ils ne croient qu’à la puissance et les honneurs de l’argent.

Ne me demandez surtout pas d’honorer des gens qui passent leurs temps à patiner sur l’article 37 de Constitution de cette jungle. Joues enflées comme des tissus adipeux, nous comprenons maintenant le sens à donner à cette honorabilité de porcherie.

C’était si honteux de voir ces gamins qui s’amusaient avec leurs discours de la honte en trichant avec leurs conscience. Tous voleurs hier, tous hypocrites aujourd’hui en se passant pour des sains et des Saints. Des diables oui!

Faux jetons et honorabilité décadente.

Videz la forêt des tricheurs prédateurs en 2019. Encore des mois pour supporter ces menteurs mais nous sommes ici des démocrates et des républicains.

Bandes d’escrocs!

J’accuse encore et allez vous plaindre là où vous voulez. Vous êtes inhumains. Toutes ces bananes auraient pu engendrer au moins dix à quinze grosses usines pour transformer nos matières premières et donner du boulot à des milliers de jeunes.

Jeunes, vous allez reconduire ces exploitants pilleurs de nos forêts qui ne plantent que de la magouille, du pillage et du déshonneur?

Simon-Narcisse Tomety