Nucléaire Iranien : Après de nouvelles accusations, Netanyahu téléphone à Poutine

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé ce lundi 30 avril sur son compte twitter s’être entretenu au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, après avoir porté de nouvelles accusations contre l’Iran.

Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu se sont entretenus par téléphone ce lundi après que le Premier ministre israélien a annoncé, plus tôt dans la journée, qu’Israël disposait de «preuves concluantes» d’un programme secret iranien pour se doter de l’arme nucléaire. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer dans les meilleurs délais, lit-on sur le compte Twitter officiel de Benjamin Netanyahu.

