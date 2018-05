Nouveau siège du parlement: Jacques Migan demande l’affichage des noms ds personnalités épinglées

Il faut placarder dans tous les établissements scolaires et dans tous les lieux publics les noms des députés et cadres impliqués dans dans l distraction de 22 Milliards de francs cfa dans le cadre du projet de construction du nouveau siège de l’assemblée nationale du Bénin. c’est du moins ce que préconise au gouvernement, l’ancien bâtonnier jacques Migan.

Invité ce dimanche 13 Mai 2018 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de la radio nationale, l’acteur politique Jacques Migan estime qu’il faut désormais décourager à jamais ceux qui siphonnent les ressources de l’Etat. Pour lui, les 200 milliards engloutis dans le dossier de construction du nouveau siège de l’assemblée nationale peuvent servir à la construction de centres de santé ou des écoles pour les populations. selon lui, l’acte posé par ces cadres est criminel et il faut une sanction à la hauteur du crime.

« …Il faut placarder le nom de tous les députés et les cadres à divers niveau de l’administration impliqués dans ce dossier dans tous les établissements » préconise t-il.

Initié en 2008 et démarré en 2009 par le gouvernement du président Thomas Boni Yayi, le projet de construction du nouveau siège de l’assemblée nationale est devenu un éléphant blanc. interpellé sur la question par la représentation nationale, le gouvernement de la rupture a exposé le lundi 07 Mai 2018 les résultats de l’audit qu’il a commandité.

le contenu du rapport présenté par le gouvernement du président Patrice Talon a scandalisé plus d’un. Il ressort en effet, du rapport d’audit qu’il y a encore plus de 22 milliards de francs à injecter dans la construction du nouveau siège de l’assemblée nationale et ceci sans aucune garantie de la stabilité et la sécurité de l’édifice qui a déjà coûté 22 milliards de francs.